Llave Maestra

FMI, Uruguay, niños y vacunas

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo, como todos los jueves, para recomendarte las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Antes de comenzar, quiero invitarte al segundo foro Nueva Visión del Cáncer, un evento virtual en el que a las 9 de la mañana de hoy expertos de primer nivel abordarán los últimos avances sobre esta enfermedad. Lo podés ver aquí. Y ahora sí, comencemos.

Polémicas "confesiones" de liceales en redes

En los últimos meses se multiplicaron las cuentas en Instagram donde grupos de liceales comparten sus confesiones y en ese mundo se adentró Mariángel Solomita en este informe. En las cuentas se lee de todo: desde comentarios inofensivos a otros discriminatorios y amenazas violentas. La semana pasada, luego de un intercambio en una cuenta de liceales de Tacuarembó, un adolescente víctima de bullying fue golpeado por alumnos de tres institutos distintos. Los padres se movilizan y se abre el debate acerca de si existen normas adecuadas para reaccionar a este hostigamiento. Mientras se analiza un proyecto, autoridades y especialistas temen que una norma propicie la judicialización de los conflictos entre alumnos.



Niños, brotes y vacunación

Hay quienes parecen “pagar los platos rotos” de este momento de la pandemia, según la profesora de pediatría María Catalina Pírez: los niños. Porque entre los nuevos contagios que se informan cada día, los menores de 12 años, quienes escapan a la campaña de vacunación contra el COVID-19, son cada vez más y en esta nota hay más detalles. Los niños fueron protagonistas también del brote en Lavalleja, que pasó a zona naranja y ayer el MSP emitió recomendaciones específicas sobre los centros educativos. A su vez, este martes un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de Estados Unidos recomendó la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años.

Lo que piensa el FMI sobre Uruguay



El 6 de octubre finalizó una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analizó in situ la situación de la economía uruguaya. Este tipo de visitas corresponde en forma anual a todos los países miembros del organismo, tengan o no programa crediticio con él. El jefe de misión del FMI, el argentino Gustavo Adler, accedió a una entrevista con el editor de Economía de El País, Fabián Tiscornia. "La clave para potenciar el crecimiento de largo plazo es encender los motores de crecimiento en otros sectores (de bienes no primarios y de servicios). Reducir los costos de producción —bajando las tarifas de servicios públicos y dinamizando mercado laboral— e invertir en entrenamiento de habilidades demandadas por esos sectores va a ser clave", sostuvo. Toda la entrevista la encontrás aquí.

Además, te recomiendo esta entrevista al gerente general del banco Itaú Uruguay y CEO regional para Argentina, Paraguay y Uruguay de ese banco, Andre Gailey.

Detrás de la primera llamada por celular

"Gonzalo, te habla Luis Alberto, estamos inaugurando la telefonía móvil”, fue lo que dijo el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera a su vicepresidente Gonzalo Aguirre. Este le contestó: “Te escucho perfectamente bien”. Corría noviembre de 1991. Antes de los flashes, la comitiva y la nota publicada en la prensa existió un ensayo, uno íntimo, uno que solo recuerda Nelson Grodzicki.y que María Orfila cuenta en detalle en esta nota para suscriptores junto a todos los pormenores de la llegada de la telefonía móvil a Uruguay.



Qué visitar en la Feria del Libro

Tras un año de ausencia forzada por la pandemia del coronavirus el martes se inauguró uno de los clásicos paseos más clásicos de Montevideo. La Feria Internacional del Libro abrió su 43° edición en su locación de siempre, la Intendencia de Montevideo, y se puede visitar de lunes a viernes de 10.00 a 22.00, y los domingos de 14.00 a 22.00 hasta el 7 de noviembre inclusive. La entrada es libre y gratuita, el uso de tapabocas es obligatorio y la recorrida por el lugar se hace con aforo limitado y por orden de llegada. Las actividades más allá de la exposición son gratuitas pero requieren inscripción previa. Aquí podés encontrar una completa guía y toda la información.



Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá y a los demás. Si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.



