Se va generalizando la baja de la carne vacuna

Va de $3 a $5/ kilo en cortes con hueso y la media res.

Se va incrementando la cantidad de frigoríficos que están ajustando a la baja los cortes bovinos con hueso que vuelcan al mercado interno, trasladando la caída del precio del ganado gordo en la medida que va creciendo la oferta. Esta semana nuevas empresas se sumarán a la rebaja.

La pasada semana El País anunció esta caída de entre $ 3 y $ 5 por kilo para la media res y cortes con hueso que entrega la industria en las carnicerías, pero hubo alguna empresa que ajustó a la baja hasta alrededor de $ 10 por kilo las pulpas.

El mercado interno siempre fue uno de los mejores clientes para los frigoríficos uruguayos, más allá de que muchas plantas que se dedican al abasto también son exportadoras, lo que muchas veces les permite salir al abasto con alguna oferta de cortes especiales que, por lo general, se destinan a nichos de mercados específicos.

El último ajuste de la carne bovina destinada al abasto fue el 21 de enero cuando la mayoría de las empresas que marcan fuerte presencia en el mercado interno subieron entre $ 3 y $ 6 por kilo todos los cortes con hueso y a esa suba, los carniceros le trasladaron algo más al público para ajustar el incremento de otros costos, como es el caso de las tarifas de energía eléctrica y los sueldos, que ajustaron por Consejo de Salarios a partir del pasado primero de enero. Hasta esa fecha hubo frigoríficos que no tocaban sus tarifas desde hacia más de dos meses y ahí ajustaron trasladando la suba del dólar.

Cerdo.

No sólo la carne vacuna subió en enero, también lo hizo la carne de cerdo, también ajustando valor del dólar, ya que la mayor oferta que hoy se vuelca al mercado interno es de cerdo importado: Brasil, Canadá, Chile y Dinamarca, entre otros. Hasta 2014 la importación de carne de cerdo creció 68% (dato Opypa/MGAP).

La importación de carne de cerdo viene creciendo fuerte en los últimos años, principalmente de la mano del aumento del consumo interno, apuntalado por precios estables y por una oferta de mayor calidad. En 2007 Uruguay importaba 10.079 toneladas bruto y el año pasado, según datos parciales hasta octubre de 2015, se llevaban ingresadas 22.325 toneladas.

Brasil, fuerte productor mundial, aporta la mayoría del cerdo que ingresa a Uruguay, pero van surgiendo nuevos oferentes como España y Bélgica —con 14% y 8% del volumen importado, respectivamente—, mientras que Chile que hasta 2014 tenía una participación promedio de 6% en el ingreso de carne suína a Uruguay, cayó a 2%, según datos oficiales.

Consumo.

Transcurren meses muy particulares y por consiguiente se hace difícil evaluar el consumo de carne vacuna en el mercado interno, porque si bien puede volverse más flojo en la capital, en los balnearios del este crece debido a las vacaciones. A grandes rasgos puede decirse que el consumo está bastante estabilizado, al igual que los precios del producto.

Según las Estadísticas del Instituto Nacional de Carnes (INAC) el año pasado cerró con una leve disminución del consumo per capita respecto a 2014. De todos modos, los uruguayos están consumiendo alrededor de 58,6 kilos de carne bovina por año, a lo que hay que sumarle unos 20 kilos de carne aviar, alrededor de 4 kilos de carne ovina y unos 15,8 kilos de cerdo. Desde hace algunos años viene ingresando carne vacuna sin hueso y envasada al vacío desde frigoríficos brasileños —principalmente desde Rio Grande do Sul— que también es volcada al abasto. Hoy están entrando entre 1 y 2 camiones por semana.

Carnicerías comenzarán a trasladar la rebaja de los cortes con hueso. Foto: AFP

PRECIOS EN EL MERCADOPABLO ANTÚNEZ