Precio promedio de tonelada bovina con descenso de 9,94%

Proyección del INAC estima cierre anual cercano a US$ 3.800.

El precio promedio de la tonelada de carne bovina exportada por Uruguay comenzó el año con un descenso de 9,94% respecto a igual fecha de 2015, al tiempo que la ovina también mostró una caída de 9,8%. Así lo muestran las estadísticas del Instituto Nacional de Carnes (INAC) hasta el pasado mes de enero.

El año pasado cerró con una baja de 6,16% en el precio promedio de la tonelada de carne bovina, pero la ovina se había valorizado 4,68%, pese a que había caído drásticamente el volumen exportado, si se le compara con el colocado en 2014.

Las proyecciones del INAC están marcando una faena similar a la registrada en 2015 —cercana a 2,2 millones de bovinos—, donde 1,1 millones serían novillos, pero se estima que también la exportación de ganado en pie se mantendrá en niveles similares a los de 2015, colocándose en el exterior cerca de 200.000 animales.

Hasta el mes pasado, según las estadísticas del INAC, la faena de vacunos cayó 5% respecto a igual mes de 2015; fueron abatidas en los frigoríficos 164.412 cabezas, pero en un 53% compuesta por vacas y 43% por novillos. El año pasado a igual mes se habían matado 173.734 bovinos y prácticamente era pareja entre novillos y vacas.

Desde INAC se estima que 2016 cerrará con precio promedio inferior al del año pasado, que estará en alrededor de US$ 3.800 y que no es para nada despreciable. Analizando las estadísticas estaría entre los niveles más altos de precios desde 2009.

La otra gran ventaja es que el stock ganadero está bien plantado, mostrando mucha fortaleza en las categorías más jóvenes y la máquina de cría con tendencia a crecer. Eso es clave porque, a futuro, posibilitará mantener buenas producciones.

Ovina.

Mientras tanto, a nivel de carne ovina, producto que continúa valorizándose, la faena fue 27% inferior a la registrada en enero de 2015, fruto de la caída del stock.

Según INAC alcanzó 70.268 cabezas, en su gran mayoría corderos, categoría que tiene una fuerte extracción que comienza sobre fin de año, aprovechando la demanda de las fiestas tradicionales.

En enero de 2015 se habían industrializado en los frigoríficos uruguayos un total de 96.338 ovinos.

No es que el sector ovino no tenga mercados, sí precisa más nichos para entrar con cortes con hueso, buscando valorizar dos cortes fundamentales que son los perniles el costillar (french rack).

Hoy los principales destinos para la carne ovina uruguaya con hueso son Brasil y China, pero el verdadero partido para esos cortes se juega en el mercado de la Unión Europea, donde hoy Nueva Zelanda y Australia son los dueños del mercado.

proyecciones del Instituto Nacional de Carnes