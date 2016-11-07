La faena vacuna es 1% superior a la de 2015

Los frigoríficos uruguayos llevan industrializados 1.823.873 cabezas bovinas hasta fines de octubre, actividad que es apenas 1% superior a la registrada en igual fecha del año anterior, según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Hasta esa fecha, la faena estuvo mayoritariamente liderada por vacas y fueron 920.263 cabezas, acompañadas por 866.163 cabezas.

Los niveles de faena registrados el pasado mes de octubre son los más altos desde que se obtienen los primeros registros de INAC, en la década del 70, pero la industria frigorífica asegura que nada tiene que ver con los mercados, sino al atraso que experimentó la producción debido a los problemas climáticos que retrasaron los engordes. Hasta el 29 de octubre iban faenados 184.000 vacunos, proyectando 47.000 cabezas en la última semana y se sumarán las 9.000 del último día de octubre se llegaría a un total de 193.000 animales.

A su vez, en ovinos, el volumen peso canal es 5% inferior al registrado a octubre de 2015 y la facturación por concepto de exportaciones de carne ovina es 13% inferior a la fecha antes citada.

Se llevan industrializados 517.641 cabezas, donde los corderos representan el 57% del total, según INAC. La caída es producto del faltante de ovinos que se viene registrando cada año producto de un stock que disminuye.

Faena: en bovinos creció a 2.204.367 cabezas en todo 2015.

HASTA OCTUBRE