La revolución de las finanzas: criptoactivos, blockchains y finanzas descentralizadas, según enigmática experta

Se le conoce en el mundo de las finanzas y la tecnología simplemente como Tascha, su nombre es Natasha Che. Es economista, tiene un Phd de Georgetown University, es inversora en tecnología y crypto researcher. Tascha dará una conferencia en el evento de lanzamiento de Venture Finances -compañía dedicada al asesoramiento en criptoactivos- mañana en Punta del Este. Tascha habla de revolución y de shock sistémico cuando refiere a la economía digital y en especial, el mundo de los criptoactivos. Lo asocia con una oportunidad para una “menor desigualdad social” y considera la escasa regulación como una ventaja, aunque no la identifica como una mayor posibilidad de ilícitos que en las finanzas centralizadas. . “Siempre habrá delito cuando se trate de dinero, pero no será mayor porque se trate de finanzas descentralizadas”, afirmó.



Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Tascha mantuvo con El País.



-Su conferencia se titula una “revolución en las finanzas”. ¿En base a qué argumentos puede convencer a un escéptico?



-Cuando hablamos de web3 o blockchain, referimos a las innovaciones tecnológicas más importantes de nuestro tiempo, que cambiarán las finanzas, la cultura, la macroeconomía y la forma en que se distribuyen los productos en la sociedad durante las próximas décadas. Por supuesto, los activos criptográficos más antiguos como Bitcoin no tienen casos de uso reales y su valor está respaldado por el sentimiento de los inversores. Pero Bitcoin ya no es el lugar donde se están produciendo las innovaciones de blockchain en la actualidad. Hay muchos desarrollos nuevos en cadenas de bloques de contratos inteligentes como Ethereum y Solana, y los casos de uso financiero / cultural de la cadena de bloques se están desarrollando rápidamente. El cambio es imparable.



-Hay quienes entienden que las criptomonedas son como el oro. Una oferta limitada, con cierto valor, que actúa como refugio de la inflación. ¿Está de acuerdo?



-Esa puede ser una definición más para Bitcoin que para los criptoactivos en general. Una vez más, Bitcoin, como el activo criptográfico más antiguo, no tiene un caso de uso productivo y algunos inversores lo ven como una reserva de valor similar al oro. Pero este no es el caso de los otros activos criptográficos como Ethereum y Solana, que son plataformas de contratos inteligentes donde se ejecutan aplicaciones financieras descentralizadas y otros casos de uso de blockchain. Se trata de tecnologías productivas que transformarán la forma en que organizamos la economía en los próximos años.



-En uno de sus trabajos habla del uso de criptoactivos como herramienta para reducir la desigualdad en la riqueza de las familias. ¿De qué manera?



-Las criptomonedas reducen la barrera de entrada para que todos, ricos o pobres, inviertan en activos de alto crecimiento. Y las generaciones más jóvenes, que son más pobres, invertirán más en criptografía en comparación con las generaciones anteriores, que son más ricas. Esto conduce a la redistribución de la riqueza y reduce la desigualdad de la riqueza entre diferentes grupos demográficos. Y algunas personas mayores de alta rentabilidad saldrán perdiendo porque su riqueza está más vinculada a los activos tradicionales, que tendrán un rendimiento inferior en relación con los activos criptográficos. La revolución crypto es un shock sistémico que hará que la sociedad sea más igualitaria.

-¿Cuáles son las ventajas competitivas de las llamadas “finanzas descentralizadas” (DeFi) en relación a los sistemas centralizados y porque cree en un sistema más descentralizado en el futuro?



-Las finanzas descentralizadas tienen diferentes ventajas de costos y ventajas de modelo de negocio sobre los bancos tradicionales y, sin dudas, serán un pilar esencial del nuevo paradigma financiero del siglo XXI.



En primer lugar, DeFi ofrece mayores rendimientos que los bancos, y la razón número uno de los altos rendimientos es que una gran cantidad de dinero fluye hacia las criptomonedas para perseguir los rendimientos. La falta de regulación es otra ventaja obvia de DeFi. No están sujetos a regulaciones bancarias como los requisitos de liquidez, capital y reservas, reglas diseñadas para hacer que los bancos sean más seguros pero limitan su rentabilidad.



-El hecho de que no exista una regulación bancaria sobre las criptomonedas, ¿es un beneficio o un motivo de desconfianza?



-Las regulaciones tendrán dificultades para ponerse al día con este campo porque los activos criptográficos son una nueva categoría y son notoriamente diferentes de los activos tradicionales en muchos aspectos. Las regulaciones se moverán a un ritmo mucho más lento que la velocidad de la innovación en el espacio blockchain. Como inversor, si espera una claridad regulatoria completa, es posible que llegue demasiado tarde a las oportunidades. Dicho esto, la calidad y las perspectivas de los diferentes proyectos de cifrado difieren mucho. Los inversores deben hacer su propia investigación y no seguir estos dichos.



-Según un informe de la firma de criptointeligencia CipherTrace, la delincuencia en el espacio de las “finanzas descentralizadas” alcanzó un máximo histórico. ¿No una gran debilidad del mundo crypto?



-No lo creo, en especial. Siempre habrá delitos cuando se trate de dinero. El lavado de dinero con efectivo y otros instrumentos tradicionales es tan frecuente como el lavado de dinero con criptoactivos.



-¿Por qué un inversor podría decidir invertir en blockchains en lugar de empresas de la economía tradicional?



-Porque es y será uno de los segmentos de la economía mundial de más rápido crecimiento, al menos durante esta década. El crecimiento del mundo virtual, o el llamado “metaverso”, impulsará el crecimiento del espacio blockchain aún más.

-¿Cree que las NFT tienen el potencial de revolucionar la industria del consumidor?



-Por supuesto. Hay muchos casos de uso. Por ejemplo, las marcas de lujo como LVMH están utilizando NFT como autenticación para sus productos y para atraer a las generaciones más jóvenes de consumidores.



-¿Qué opina del papel que pueden tener los criptoactivos en el desarrollo de un país, como Uruguay, tecnológicamente abierto al mundo?



-Un país pequeño como Uruguay tiene la ventaja de poder moverse más rápido que los países grandes para brindar claridad regulatoria al sector criptográfico. Uruguay, además de ser un exportador de materias primas agrícolas, debería depender en mayor medida de sectores de alto valor agregado para crecer. Si Uruguay puede tener un marco regulatorio de mente abierta que facilite el crecimiento del sector blockchain, es una oportunidad para atraer grandes inversiones extranjeras y talentos tecnológicos al país, y también brindar oportunidades laborales a los jóvenes. Por ejemplo, FTX, una gran empresa de inversión y comercio de criptomonedas, acaba de trasladar su sede de Hong Kong a las Bahamas, debido a una mayor certeza regulatoria en las Bahamas. Uruguay puede aprender de ejemplos como ese.



-Que haya tanta variedad de criptomonedas, ¿es positivo? ¿No pueden terminar creando un sentimiento de confusión o incertidumbre?



-Hay mucha experimentación en el espacio web. Muchos de esos experimentos no sobrevivirán. Pero algunos obtendrán adopciones masivas, sin dudas.