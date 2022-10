¿Cómo será el primer bono “verde” de deuda que emitirá Uruguay y por cuántos millones de dólares?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay prepara la primera emisión de su bono global de deuda “verde”, por al menos unos US$ 750 millones, para lo cual contrató a bancos y comenzó a realizar rondas exploratorias con inversores.

Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el gobierno mandató a los bancos Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan y Santander “para coordinar llamadas con inversores locales e internacionales” que comenzaron ayer mismo.



“Tras estas llamadas, una emisión de un nuevo bono global registrado en la SEC (Securities and Exchange Commission, el regulador del mercado de valores estadounidense), en dólares, tamaño benchmark e indexado a indicadores de Cambio Climático a 12 años (con amortizaciones en los últimos tres años), podría llevarse a cabo sujeto a condiciones de mercado”, agregó la comunicación del MEF mediante su cuenta de Twitter.

Por “tamaño benchmark”, se entiende que para un país como Uruguay es por lo menos US$ 750 millones. Podría llegar a ser un monto mayor si se incluye además en la operación un manejo de pasivos (es decir canje y/o recompra por otros bonos ya emitidos en manos de inversores), dependiendo de la demanda y sensibilidad de precios el día de la emisión.



El hecho de que esté “indexado a indicadores de Cambio Climático”, lo convierte en el primer bono de deuda sostenible (o “verde”) que emitiría Uruguay.



El pasado 20 de septiembre, el MEF publicó el marco de referencia de esos indicadores que son dos: “la reducción en el total de emisiones brutas de gases de efecto invernadero (en CO2 equivalente) por unidad de PIB real, respecto al año de referencia” y el “mantenimiento del área de bosque nativo (en hectáreas), respecto al año de referencia (en porcentaje)”.

El año de referencia es 2025. Por lo que si cada indicador llega a su meta de cumplimiento en 2025, la tasa de interés se mantiene. En cambio, si el gobierno sobre cumple la meta, la tasa de interés se reduce en 15 puntos básicos por única vez (es decir el gobierno empieza a pagar menos desde 2025 en adelante) y si falla, la tasa de interés aumenta en 15 puntos básicos.



El director de WealthMan Corredor de Bolsa, Nicolás Coccino, dijo ayer a El País que “el gobierno ya viene hace tiempo hablando con inversores especializados” por lo que “ya tiene una idea de la demanda necesaria para salir al mercado y con el agregado de una operación de recompra deberían poder alcanzar buenos niveles de demanda”.



El “timing de mercado hoy por hoy es muy importante para además de la demanda, conseguir un buen pricing (en cuanto al premio a pagar al inversor)”, agregó.

Deuda local

Por otro lado, ayer el gobierno amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en agosto de 2034, que se emite en el mercado local.



El monto licitado fue de 300 millones de UI (US$ 40,6 millones) el cual fue casi duplicado por la demanda, ya que se propusieron 593 millones de UI (US$ 80,1 millones). Finalmente el monto adjudicado fue de 558 millones de UI (US$ 75,6 millones) con un rendimiento de 3,59% anual.