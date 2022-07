¿Cómo repercuten los líos políticos en Argentina en la hotelería y agencias de viaje uruguayas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el cambio de ministro de Economía en Argentina (la salida de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis), el dólar oficial trepó a 132,07 pesos argentinos y el dólar blue a 280 pesos argentinos el pasado y quedó planteada una incertidumbre cambiaria. Esto genera efectos en el turismo en Uruguay.

Si bien el blue se moderó y ayer cerró a 255 pesos argentinos, las dificultades para predecir el rumbo de la política cambiaria en el vecino y la brecha que ya existe con Uruguay, lleva a que los uruguayos opten por visitar Argentina con más frecuencia y dejen de lado el turismo interno y los argentinos prefieran vacacionar en su país en vez de “cruzar el charco”.



La diferencia de valor entre el dólar en Argentina y en Uruguay, hace que los destinos argentinos sean extremadamente baratos para los uruguayos. Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agentes de Viaje (Audavi) , dijo a El País que el destino estrella sigue siendo Buenos Aires. Sin embargo, Bariloche, el Calafate, Ushuaia e Iguazú se han sumado a la lista de destinos elegidos para esta temporada invernal.



El bajo costo de la nafta argentina por litro -US$ 1,50 más barata que en Uruguay- y del transporte público (un viaje en metro cuesta 10 pesos argentinos, equivalente a $ 3), sumado a precios sensiblemente menores en perfumerías y gastronomía hace que los uruguayos, a diferencia de los últimos dos años, prefieran pasar sus vacaciones en la vecina orilla en vez de hacer turismo interno.

Por otro lado, para los argentinos les es cada vez más caro vacacionar en Uruguay. Pera señaló que varios centros turísticos locales sufrirán en las próximas semanas la suba del dólar oficial y el blue, ya que el mercado argentino es clave para el turismo, sobre todo en Colonia, Punta del Este y Montevideo. “Si el mercado local quería compensar las pérdidas por la pandemia en estas vacaciones, dudo que vayan a tener esa entrada de turistas que esperaban. La situación del turismo interno se va a ver más perjudicada en relación a los últimos dos años”, afirmó.

Contingencias

Para compensar la pérdida de turistas argentinos, las agencias de viaje están trabajando mucho más con el mercado turístico brasileño. Según Pera, los turistas que lleguen próximamente desde Brasil recorrerán mayoritariamente Punta del Este, Montevideo y Colonia, para luego finalizar su viaje en Buenos Aires.



Las agencias debieron cambiar su plan de trabajo ya que los turistas argentinos de clase media “ni siquiera van a mover la aguja, sólo los de clase alta que tienen propiedades en Uruguay o los que ya están instalados de manera indefinida”, dijo Pera.



La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Marina Cantera, manifestó a El País que por el momento y pensando en la temporada de verano, deberán idear nuevos servicios para los turistas, posiblemente beneficios con tarjetas de crédito. “De esa forma trataremos de competir con los demás destinos”, explicó.

Mantener las estructuras hoteleras es un desafío para el sector turístico uruguayo, ya que hay varias zonas del país sufriendo la falta de respuesta de los turistas argentinos.



Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU), dijo a El País que en estas vacaciones de julio y en el próximo verano se perderá casi el 70% de los turistas habituales que reciben Colonia, Punta del Este, Montevideo y el litoral uruguayo.



Como consecuencia, muchos hoteles del interior deben cerrar sus puertas entre semana y sólo cuentan con las pocas familias que llegan en el fin de semana o tan solo para pasar una noche.



Las autoridades de la Camtur trabajan para que los sectores más vulnerables reciban ayuda por parte del gobierno. Necesitan respaldos para que los operadores hoteleros, guías de turismo y transporte puedan llegar a la orilla y navegar hasta el verano.

El seguro parcial y total ayudará en las próximas semanas con esta situación aunque la última prórroga del seguro especial culmina en septiembre.



“Muchos funcionarios reciben ayuda y gracias a eso la empresa no tiene que despedirlos por falta de ingresos. El seguro brindado por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha prolongado desde hace dos años, pero aún así cuesta sostener el sector hotelero”, declaró Rodríguez.



Además, el sector le ha pedido al gobierno la exoneración de aportes patronales, sobre todo para los hoteles pequeños, ya que el 90% de las cadenas del país solo cuentan con personal de cinco a 20 personas y no pueden subsistir solamente de las ganancias del fin de semana.



La baja del dólar en Uruguay es un efecto difícil de dominar. Los hoteles se ven obligados a elevar costos y presupuestos por la poca rentabilidad. Rodríguez considera que este fenómeno hace que se pierda calidad en el servicio brindado al turista, lo que complica aún más a las cadenas hoteleras uruguayas.



Por otra parte, Cantera comentó que la propia inseguridad de Argentina pone a pensar a los uruguayos de aquí para adelante sobre si es conveniente viajar o no al país vecino. “Algunos uruguayos no saben si van a ir porque hay mucha incertidumbre. No sabes si te vas a encontrar con un piquete o si llegan a quedarse sin combustible. Es un país con una inestabilidad muy importante en este momento, no creo que sea muy abundante la corriente pero hay gente que no ve positivo viajar hacia allá”, aseguró.



Rodríguez cree que la temporada que viene puede ser muy compleja, más que nada la de invierno. “Si no recibimos ayuda, el sector va a seguir endeudado. Se han pedido prórrogas al Estado, solicitando subsidios en tarifas -agua, luz y gas- y también con los impuestos. Muchos hoteles del interior de dos o tres estrellas se ven obligados a cerrar en la semana y si no tienen reservas agendadas para el fin de semana no tienen cómo subsistir”, comentó.