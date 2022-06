Lo “relativo” de la espalda financiera de Ancap y la advertencia del directorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde enero y hasta el mes de mayo inclusive, Ancap resignó ingresos por US$ 93 millones, a causa de vender combustibles por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), la referencia que calcula mensualmente la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), haciendo el ejercicio teórico de que la importación en Uruguay estuviera liberada y un privado le compitiera a Ancap.

Las cifras -presentadas por las autoridades de la empresa este miércoles en un taller con la prensa- reflejaron que en el mes de enero, Ancap vendió su canasta de productos US$ 5 millones más barata en comparación con un importador óptimo; en febrero dejó de recaudar US$ 8 millones; US$ 19 millones en marzo; US$ 33 millones en abril; y US$ 28 millones en mayo. Un total de US$ 93 millones en lo que va del año.



Sin embargo, en los números generales, Ancap no perdió dinero por vender sus productos por debajo de PPI. Y esa es una de las principales razones por las cuales el Poder Ejecutivo ha resuelto en los últimos meses, no trasladar a los precios finales la totalidad de la suba del crudo a nivel internacional.



¿Cómo se explica esto? Por la denominada “espalda” de Ancap, la cual resume múltiples conceptos pero principalmente implica la caja de la empresa, su capacidad de endeudamiento y los márgenes de refinación.



Según señalaron las autoridades de la empresa estatal, actualmente los márgenes de refinación a nivel mundial están en precios históricamente altos, lo que habilitó a Ancap a mantener un resultado positivo en sus números, pese a haber vendido sus productos por debajo de la paridad de importación.

A nivel mundial, a partir de febrero de 2022, la diferencia entre los precios de los productos (gasoil y naftas en la Costa del Golfo) y el crudo Brent aumentó a niveles históricos, debido entre otras cosas, a una mayor demanda que la que el mercado puede soportar.



Asimismo, como consecuencia de la guerra en Ucrania (que llevó a que el gasoil fuera el sustituto del gas natural en Europa), en los últimos meses se comenzó a registrar un comportamiento diferente entre los precios del gasoil y las naftas. Todos los productos subieron pero de forma diferente, por lo que hubo un desacople en la curva de precios.



Mientras que en octubre de 2019 la diferencia entre un barril de crudo Brent y uno de gasoil era de US$ 11, actualmente esa diferencia es de US$ 36.



La diferencia entre el precio de los productos y el costo de la materia prima (crudo Brent) para producir da un margen. Lo que significa que básicamente se generó un mayor margen en el negocio de la refinación a nivel mundial.



¿Qué sucedió con ese margen de refinación en Uruguay? Según los cálculos de Ancap, al igual que a nivel mundial, se agrandó la diferencia entre lo que compra la estatal como materia prima y lo que vende como producto. Ese aumento en el margen de refinación permitió financiar los US$ 93 millones por vender por debajo de la referencia de Ursea.

La empresa entiende el margen de refinación como la diferencia entre el precio internacional de los productos colocados en Uruguay, menos el costo del crudo (la materia prima para producir) y el costo de refinar en La Teja.



Al calcular el margen de refinación en Uruguay (como si Ancap hubiera vendido sus productos alineados a PPI), en el primer trimestre de 2022 esa cifra alcanzó los US$ 65 millones. A modo de referencia, en todo 2021 el margen de refinación fue de US$ 123 millones, por lo que en solo un trimestre ya se generó más de la mitad del margen del año anterior. Si además se suman los meses de abril y mayo, el margen se dispara todavía más.



“Esto es clave para entender el mecanismo de fijacion de los últimos meses y algunas declaraciones sobre si está o no la espalda de Ancap”, indicó el presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic.



La advertencia por parte del directorio de la empresa fue claro: la situación es coyuntural e inédita.



De acuerdo con las autoridades, los actuales márgenes de refinación son “insólitos”, por lo que no se puede esperar que se mantengan mucho más en el tiempo.



Por ello, desde el ente señalan que lo de la espalda de Ancap es “relativo”, dado que “alcanza con que el mundo se desplome en 90 días” para que la empresa no tenga ingresos para hacer frente a sus pagos.

“Nos está ayudando el margen internacional y eso fue lo que analizó el Poder Ejecutivo, pero esto no va a durar siempre. Tenemos que ser muy prudentes y cautelosos”, afirmó Stipanicic.

Resultados

En el primer trimestre del año, el grupo Ancap en su conjunto obtuvo una ganancia de US$ 72 millones, debido a US$ 15 millones provenientes de los negocios no monopólicos de la empresa (exportaciones, lubricantes, gas natural, entre otros) y el aporte de US$ 8,5 millones de los negocios de Ducsa, compensado parcialmente por pérdidas de US$ 3 millones en las otras empresas.



En el mercado monopólico, Ancap perdió US$ 2 millones entre enero y marzo, al haber resignado ingresos por US$ 32 millones por ventas por debajo de PPI.



En términos financieros, el grupo tuvo un resultado de US$ 40,5 millones, basado principalmente en la apreciación del peso uruguayo frente al dólar, ganancias por ventas a UTE por US$ 14 millones y por la cobertura monetaria de US$ 8 millones.

