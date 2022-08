No se presentaron ofertas para adquirir Envidrio; buscarán vender por partes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No se recibieron ofertas en el llamado a interesados a adquirir Envidrio, la empresa de producción de envases de vidrio que impulsó el expresidente José Mujica y que cerró en 2019, dijo en rueda de prensa el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández.

La base era de US$ 6 millones más IVA, es decir, US$ 7.320.000. Las empresas podían presentar sus ofertas este lunes entre las 13:00 y 15:00.



“Esto (que nadie se haya presentado) no quiere decir que aquí se termine y que esto vaya a remate, simplemente vamos a abrir una nueva instancia para la venta, en este caso no la venta en bloque, la venta en partes que tendrá que darse, pero tratando de preservar que la unidad productiva siga vigente”, dejar “el horno prendido, las fuentes laborales y la producción de vidrio”, afirmó.

El presidente de Inacoop también destacó que “en principio no va a haber un nuevo llamado” por Envidrio, sino que los acreedores están “abiertos a la posibilidad de negociar por partes la unidad”. “Vamos a tener una reunión la semana que viene para ver si aún en la venta por partes que estamos habilitados a dar a los acreedores podemos mantener por lo menos parte de la unidad productiva en este país”, indicó.



"Ahora esperaremos a ver si surgen ofertas por la maquinaria, por el horno, por la unidad productiva. Y a partir de allí veremos si fue un tema de los números, si es alguna otra situación que está impidiendo esta presentación de ofertas y en definitiva tratar de (que) en no más de 30 o 40 días podamos tener una definición definitiva”, aseguró Fernández.



A su vez, el jerarca aclaró que hoy Envidrio no está produciendo, sino que “simplemente lo que hay es un núcleo de lo que eran los funcionarios, que están haciendo la custodia de los bienes, también esperando a ver qué sucedía hoy”.