Pese a subir menos los combustibles, Ancap ganó US$ 128 millones y lanzó una advertencia

Pese a haber dejado de recaudar US$ 130 millones por haber vendido combustibles por debajo de la referencia internacional, en el primer semestre del año, Ancap registró ganancias por US$ 12 millones en el mercado monopólico, mientras que a nivel del grupo en su totalidad, la estatal registró ganancias por US$ 128 millones en los primeros seis meses.

Los datos fueron presentados por Ancap ayer en un taller para periodistas y reflejaron que aunque la estatal vendió sus productos más baratos que lo que establecía el Precio de Paridad de Importación (PPI) -calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)-, registró ganancias en el mercado monopólico debido a los altos e inéditos márgenes de refinación a nivel global.

Principales resultados

El grupo Ancap cerró el primer semestre con ganancias de US$ 128 millones. ¿Cómo llegó a esa cifra? En el mercado monopólico (venta de combustibles) ganó US$ 12 millones, mientras que en el no monopólico (exportaciones a pasteras, lubricantes, gas natural, entre otros) registró ganancias por US$ 43 millones, principalmente porque pudo capturar los márgenes de los altos precios internacionales a los que está expuesto ese mercado.



Además, el ente tuvo ganancias de US$ 11 millones resultado de la cobertura monetaria que la estatal mantenía con el Banco Central (BCU) y que se terminó en el mes de mayo (ver aparte).



Sumado a eso, en el primer semestre Ancap ganó US$ 14,5 millones por ventas a UTE, las cuales se efectuaron por la sequía de los primeros tres meses del año. Si bien UTE continuó exportando energía eléctrica, para generarla utilizó las fuentes hidroeléctricas y eólica, en lugar de gasoil (el producto que le vende Ancap), por lo que en el segundo trimestre la estatal solo registró US$ 500.000 de utilidades por ventas a UTE.



Ancap tuvo además ganancias por US$ 57,5 millones, producto del resultado financiero, fenómeno que estuvo explicado principalmente por la apreciación del peso uruguayo frente al dólar.

Además, recibió utilidades por otros US$ 2 millones, ganó otros US$ 12 millones por los aportes de las empresas vinculadas (entras las cuales Ducsa ganó US$ 16,2 millones y el conjunto de las otras empresas del grupo perdió US$ 4 millones).



Esos ingresos, menos el pago de US$ 24 millones por concepto de Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE), concluyeron en una ganancia neta para Ancap de US$ 128 millones en los primeros seis meses del año.



Pese a la ganancia que registró Ancap en la primera mitad del año, el presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic advirtió ayer que ese resultado refleja una coyuntura que “no necesariamente se va a repetir en el segundo semestre”.



Si bien señaló que se empieza a notar una baja en el precio del crudo a nivel internacional, advirtió que ese descenso “puede estar sostenido o relacionado con un decrecimiento de la ac-tividad económica mundial”, por lo que “también va a impactar” en otros commodities que al país “le conviene que estén altos”.



En tanto, el gerente general de Ancap, Ignacio Horvath dijo que también influirá lo que ocurra con el dólar. Si la divisa sube, impactará en los resultados financieros de la estatal dado que recauda en pesos uruguayos y sus costos son en dólares.

Situación global

Las autoridades de Ancap destacaron que los márgenes de refinación a nivel mundial presentaron niveles históricamente elevados, -aunque en declive-, y comportamientos muy diferentes entre los precios del crudo Brent, el gasoil y las naftas. En este sentido, señalaron que en el mes de junio se registró una diferencia máxima entre el precio de los derivados y el precio del crudo de US$ 59 por barril en el gasoil y de US$ 47 por barril en la nafta.



No obstante, las autoridades de Ancap explicaron que actualmente el precio del crudo “está bajando”, por lo que los márgenes de refinación -los cuales se duplicaron en 18 meses- “están empezando” a decaer y a ajustarse.



“Este desplome no sabemos cuánto va a durar y qué pendiente va a tener”, indicó Stipanicic, en línea con la advertencia que ya había realizado meses atrás cuando alertó que era de esperar que los márgenes de refinación elevados no se mantendrían en ese nivel “por mucho tiempo más”.

Si bien actualmente la “espalda financiera” es decir, la caja de Ancap “está controlada” -según afirmó su presidente- y no se visualizan “obstáculos” en los siguientes meses, cuando el margen internacional “se achique”, parte de la holgura que ha tenido Ancap en los últimos meses -y que le ha permitido vender por debajo del PPI- ya no la tendrá.



“Gran parte” de la “espalda financiera” de Ancap se debe a dos factores, explicó Stipanicic. Por un lado, por la propia operativa de la empresa, en la cual los costos tienen un rezago de aproximadamente dos meses respecto a los precios internacionales, y por otro lado, debido a los elevados márgenes de refinación a nivel mundial.



“Cuando el margen se achique, le vamos a decir al Poder Ejecutivo” que se remita al PPI, ya sea que este indique una suba o una baja, porque “si no en algún momento ese desfasaje nos puede empezar a pegar duro. Si eso se desploma vamos a tener que recurrir a líneas de contingencia del Banco República”, advirtió Stipanicic.

La nueva cobertura de tipo de cambio de Ancap con privados



En el mes de mayo finalizó el contrato de cobertura de tipo de cambio que Ancap mantenía con el Banco Central (BCU) y comenzó a realizar contratos con bancos de plaza.



¿Qué implican los contratos de cobertura de tipo de cambio? Son contratos de compra de dólares a futuro, una operación que le permite a Ancap cubrirse del riesgo de las variaciones que pueda tener el dólar y sus consiguientes efectos negativos sobre el flujo financiero de la empresa. En el contrato, las partes pactan el precio de la divisa de forma previa, por lo que se tiene certeza de cuál es su valor. El contrato puede implicar una ganancia para Ancap, si llegado el momento de la compra pactada, el dólar está por encima del valor acordado, o una pérdida si en ese momento futuro está por debajo del valor definido por las partes. En los últimos años, estos contratos eran realizados entre Ancap y el BCU. Sin embargo, con el objetivo de desarrollar las coberturas de tipo de cambio en el mercado local, el regulador manifestó el interés de retirarse de forma directa de esas operaciones y solicitó a Ancap y a UTE que participaran de forma activa para desarrollar una mesa de cambios en el mercado local. En línea con eso, Ancap comenzó a mediados de julio a licitar operaciones con bancos privados y hasta el pasado 11 de agosto llevaba cerrados US$ 52 millones en contratos futuros.

“Ancap rápidamente empezó a dinamizar” el mercado “y hay una devolución positiva” por parte de los bancos, evaluó Stipanicic. De las siete licitaciones que la estatal ya realizó, se acordaron contratos a seis, nueve, 12 y hasta 24 meses, por montos entre un mínimo de US$ 5 millones y un máximo de US$ 12 millones. “El mercado empezó a arriesgar cada vez más”, señalaron las autoridades de Ancap y alentaron a que las empresas exportadoras uruguayas (cuya operativa financiera es inversa a la de Ancap, es decir, recaudan dólares y tienen sus costos en pesos) “se animen a ser la contraparte” de la operación.