El parque eólico de pequeños ahorristas ganó más produciendo menos, ¿qué pasó?

El parque eólico Valentines de Areaflin S.A. (20% es propiedad de UTE y 80% cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo) generó menos energía eléctrica en 2021, pero su resultado fue mejor que el que tuvo en 2020 y ganó más. ¿Cómo ocurrió esto?

En 2021 la generación de electricidad del parque Valentines estuvo 8,1% por debajo de la de 2020 y fue la menor desde que comenzó a funcionar en 2017, con 273.185,1 Megavatios hora.



En el año la producción del parque fue de 12,29% por debajo de la prevista inicialmente realizada por la consultora DNV Garrad Hassan y 3,56% por debajo de la nueva estimación realizada por la consultora G-Advisory en julio de 2020, según un informe de gestión.

El error de estimación de la consultora DNV Garrad Hassan, que efectuó el cálculo previo a la instalación del parque, se debió a que la velocidad del viento fue significativamente superior a la real.



Según la nueva estimación de G-Advisory, la producción del parque eólico estuvo en 2017 2,66% por encima, en 2018 1,13% por debajo, en 2019 2,92% por debajo, en 2020 4,92% por encima y en 2021 el mencionado 3,56% por debajo.



Por otro lado, generación del parque eólico Valentines se encuentra alineada con la producción promedio del resto de parques eólicos de Uruguay, “presentando un factor de planta por encima de dicho promedio” entre enero de 2020 y diciembre de 2021, según el informe.

A su vez, la facturación de energía eléctrica en 2021 cayó 9,8% respecto a 2020 y totalizó US$ 18.364.744.



Pese a la caída en generación eléctrica (que impactó en una menor facturación), el parque eólico que tiene a 10.000 pequeños ahorristas como accionistas, ganó 182,1% más en 2021 que en 2020.



En efecto, las ganancias de Areaflin S.A. totalizaron US$ 3.858.162 en 2021 frente a US$ 1.367.837 de 2020.



¿Cómo logró obtener mayores ganancias el parque eólico produciendo menos?

La explicación está en que los resultados financieros redujeron su pérdida en 47,4% en 2021 respecto a 2020. Las pérdidas financieras totalizaron US$ 4.710.212 en 2021, cuando en 2020 había sido por US$ 8.948.127.



¿Cómo se dio eso? La principal explicación está en un swap de tasa de interés que Areaflin S.A. contrató con el banco español BBVA para cubrirse ante posibles aumentos de la tasa Libor (por la que ajusta el principal préstamo que tiene el parque eólico con BID Invest).



Ese swap había generado una pérdida por US$ 2.944.507 en 2020, mientras que en 2021 generó una ganancia a Areaflin S.A. de US$ 971.692.



Esa es la principal motivo de reducción de pérdidas financieras que tuvo Areaflin S.A.



El próximo 27 de abril, una asamblea de accionistas del parque eólico deberá aprobar la distribución de utilidades por el ejercicio 2021.

En la asamblea de accionistas del 15 de junio de 2021 se aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2020 por US$ 1.131.693, es decir el 82,7% del total de ganancias obtenidas. El resto fue a disponibilidades y constitución de reservas.



Por otro lado, una asamblea de accionistas realizada el 30 de septiembre de 2021 resolvió reducir el capital integrado de la sociedad en el equivalente a US$ 4.595.847, mediante un rescate de acciones.



En tanto, el 15 de noviembre de 2021 “se efectuó, conjuntamente con el pago del servicio financiero de deuda que vencía en dicha fecha, el pago a BID Invest, del monto de US$ 10 millones” como pre-cancelación de la deuda que mantiene el parque, indicó el informe.