El nuevo instrumento para reactivar a las empresas chicas: ¿de qué se trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para ayudar a reactivar a las empresas chicas, que fueron afectadas por la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) lanzó su nuevo instrumento: SOS Pyme. A través del mismo se otorgará asistencia técnica a emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas, para la reactivación de sus negocios.

En este sentido, la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, comenzó el evento explicando que “este programa surgió de las propias necesidades de las empresas, cámaras y oficinas de desarrollo, que nos han ido trasladando problemas que tienen las empresas”.



En esta línea, agregó que al “adaptarse a la demanda”, consejo que dan desde la agencia, vieron la necesidad de empresas y emprendimientos de “reactivarse”, de “trabajar nuevos modelos de negocios”, que previamente no tenía ANDE.

Para este programa, Sánchez afirmó que hubo una redistribución de fondos en ANDE, para volcarlos en SOS Pyme. De este modo, los fondos asignados fueron $ 22 millones.



En la presentación en la que participaron los gerentes de Desarrollo Empresarial Sebastián Ruiz, de Emprendimientos Amalia Quirici y de Acceso al Financiamiento Mercedes Gracia, explicaron que el objetivo de este nuevo instrumento se basa en brindar un servicio de asistencia técnica a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y emprendimientos, en relación con diferentes aspectos del negocio que posibiliten la puesta en marcha de pequeños proyectos empresariales, la readecuación por la pandemia para empresas o la formalización de iniciativas.

Según Ruiz, los temas que apoya el programa cubren “cualquier área de gestión estratégica y operativa de la empresa o emprendimiento”. Estas pueden ser el acceso al financiamiento, modelos de negocios, logística, entre otros.



A su vez, destacaron que el resultado esperado es que las empresas mantengan sus puestos de trabajo y que los emprendimientos generen nuevos.



SOS Pyme, cuenta con dos tipos de apoyo, la asistencia técnica y la implementación.



La asistencia técnica, trata del apoyo técnico por un facilitador, que dedicará 10 horas a la mipyme o emprendimiento, para buscar respuestas prácticas a las necesidades detectadas. El plazo de ejecución será de un máximo de 60 días. La asignación y el pago del facilitador, le corresponderá a ANDE.

En tanto, la etapa de implementación trata de la posibilidad de solicitar apoyo económico, por parte del participante, para llevar a cabo el plan de trabajo en la tapa anterior.



ANDE validará este plan, y si es favorable, se asignará a la empresa un monto de hasta $120.000 para ejecutar el plan de implementación en un horizonte de 120 días, con cinco horas de apoyo de facilitación. Este aporte será no reembolsable y no exige contrapartida.



El programa espera alcanzar a más de 183 empresas, entre la asistencia técnica y el apoyo económico, integrando aquellas “más tradicionales” y no solo emprendimientos dinámicos (de alto potencial de crecimiento regional o global).

De acuerdo a los requerimientos para la postulación, se preguntó si algún “valor diferencial” por parte de la empresa, a lo que Gracia contestó que “se puede postular cualquier mipyme, de todo el territorio nacional, de todos los sectores de actividad que identifiquen alguna necesidad en los que los podamos ayudar”.



El programa es de ventanilla abierta, el cuál tendrá vigencia hasta que se agoten los fondos asignados o que ANDE lo considere por concluido. Ya están abiertas las postulaciones.