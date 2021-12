Con prohibiciones y limitaciones en varios departamentos, ¿qué pasa con el negocio de la pirotecnia?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Las empresas que venden fuegos artificiales tuvieron un 2020 complicado. Fue un año marcado por la pandemia de COVID-19, que implicó restricciones de eventos y un impacto en los bolsillos de los uruguayos. Además, algunos departamentos impusieron normativas prohibitivas o limitantes. En 2021, el panorama no fue tan oscuro y el sector espera que aumente la comercialización en diciembre.

Desde la Cámara de Fuegos Artificiales, Patricia Eguía, contó que la venta en 2021 viene mejor que el año pasado. De enero a noviembre, en lo que refiere a los shows, estuvo “muy bien porque es algo que se pide específicamente a través de embajadas, instituciones, grandes empresas o eventos”.



Para diciembre, espera que la venta siga en aumento. Notaron un crecimiento en la venta minorista y mayorista hasta el 29 de noviembre. Asimismo, en los locales tuvieron un “aumento bastante importante” de la gente que consulta por la instalación de puestos en la vía pública en Montevideo.

Por su parte, Fabricio Aguilar, de Arcoiris, contó que de enero hasta finales de noviembre casi no hubo ventas, aunque en el último mes se notó una mejoría vinculado a los shows y las fiestas.



En diciembre espera que el nivel de comercialización sea bueno y es “optimista”. Tiene la expectativa de que “mucha gente haga despedidas y fiestas, que las personas están con ganas de festejar”.



Al mismo tiempo, explicó que la zafra cada vez es más chica. Cree que se debe al “tiempo en que vivimos”, donde hay una mayor inmediatez. A su entender, lo mismo sucede con la zafra del pan dulce y el turrón, que antes era más largas.



En el caso de Mundo Pirotécnico, su director Gustavo Prato, contó que la venta en los primeros 11 meses del año fue buena en relación a 2020 y, si se compara con 2019, fue parejo. El empresario nota que las personas están con ganas de festejar, algo que vio en el nivel de comercialización en Halloween, una fecha no tan marcada en la tradición uruguaya.

Una particularidad de 2021, según comentó, es que el público final está comprando con mucha más anticipación que en otras oportunidades. No obstante, deja la puerta abierta a que tal vez el número final de venta sea similar a otros años.



En esa línea, Prato dijo que para las fiestas tiene buena expectativa porque hay “mucha gente revendiendo, sobre todo en los barrios”. Las personas precisan un trabajo, entonces comercializan fuegos artificiales para tener un ingreso, señaló.



En diciembre se suelen instalar varias “mesitas” donde se vende pirotecnia. En Montevideo, para poder comercializar en la vía pública se necesita un permiso de la intendencia. En 2021 hubo un aumento de las solicitudes en comparación a 2020, ya que este año hubo 80 y el anterior 66, según datos que proporcionó la comuna a El País.

Se debe tener en cuenta que de las 66 solicitudes en 2020, la Intendencia de Montevideo finalmente otorgó 56 permisos. En ese año se registró una baja significativa en comparación a los anteriores. En 2019 dio 88, en 2018 fueron 78, en 2017 fueron 80 y en 2016 fueron 136.

Desde el exterior.

Este año, la única empresa que ingresó mercadería al país fue Rojao S.A, que maneja las marcas Mundo Pirotécnico y Zig Zag. La compañía trajo dos contenedores de 40 pies desde China, según datos proporcionados por el Ejército.



¿Qué pasó en los años anteriores? Si vamos a 2020, las dos empresas fueron Rojao S.A y Jumat Ltda (marcas Chispa y Dinamita). En 2019, además de esas dos, estuvo Sanfer S.A (Arcoiris).



Más atrás en el tiempo, en 2018 y 2017, hubo cuatro empresas que importaron en cada año. En 2016 fueron seis y en 2015 hubo cinco.



En el caso de Arcoiris, Aguilar contó que tienen stock para dos años más. En 2018 venían trabajando a un ritmo que “medio se cortó en 2019” y luego, en 2020, tuvieron una caída.

Por su parte, Mundo Pirotécnico realizó una importación para reponer stock. Prato explicó que, por lo general, se importa cada tres años porque Uruguay es un mercado chico en comparación a otros países.

Precio.

Hubo una crisis de los fletes marítimos a nivel mundial por la pandemia, lo que provocó, entre otras cosas, que subieran su valor. La situación afectó a varios sectores, y el de los fuegos artificiales no fue la excepción.



En el caso de Mundo Pirotécnico, hubo un contenedor que aún no estaba lleno y, como estaba tan caro el flete, lo van a importar en febrero.



Por su parte. Eguía indicó que los fletes “estaban muy caros y difíciles de conseguir”. La crisis se ve reflejada generalmente en un “aumento de los costos finales al consumidor”, pero tratan de que, “dentro de lo posible, el impacto sea el menor”.



Asimismo, contó que el etiquetado que se está implementando “encarece” los productos. La explicación es que el principal proveedor es China, y se depende de que el gigante asiático realice parte de su producción con un paquete específico. Se debe tener en cuenta que Uruguay no compra la misma cantidad que Estados Unidos o Europa.



Por último, indicó que el valor del dólar “siempre afecta un poco” y recordó que desde la cámara “siempre trata de pasarle lo menos posible al consumidor final”.

Pautas “no son claras” y se desconoce lo que está permitido

En algunos departamentos se prohibió o se limitó el uso de pirotecnia sonora, y en otros la discusión está arriba de la mesa. Las medidas que se tomaron fueron rechazadas por empresarios del sector.



Eguía señaló que la “prohibición no es legal y es algo que no debería estar siendo nombrado en ningún departamento”. Entiende que trae “consecuencias malas” como la compra clandestina y el contrabando de productos no aptos para su venta en el país.



Para poder importar fuegos artificiales las empresas tienen que pedir permiso y realizar una serie de trámites en el Ejército.



Por ese motivo, Aguilar de Arcoiris explicó que hoy no saben qué se puede hacer y qué no. Las pautas “no son claras”, y hay “gente que nos autoriza y otra que no deja vender”.



“En el mundo va a los artículos de más luz. Estamos trabajando hace cuatro o cinco años en eso, y tenemos artículos que hacen menos ruido. Lo que no está definido es qué es pirotecnia sonora y cómo se llega a la pirotecnia lumínica”. El producto tiene que emitir un sonido para generar luz, lo que hay que “controlar hasta cuánto”, comentó.



Asimismo, entiende que se debe tomar una decisión sobre el stock de productos de pirotecnia sonora que ingresó al país de manera legal. En su caso, tiene mercadería para un año, pero hay otros que puede que tengan para dos o tres más. “Si lo importé hace dos o tres años, pagué los impuestos y no me lo dejan vender, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo es la situación?”, se preguntó.



Eguía, consultada sobre si las prohibiciones en los distintos departamentos afectarán las ventas, respondió que el “público que consume lo va a seguir haciendo porque es una tradición muy arraigada en Uruguay”. Además, buscan “darle la oportunidad a la población de que elija y segmentar el mercado a partir de las necesidades” con el etiquetado de los productos.