Histórico: el riesgo país registra el menor guarismo, mientras el dólar cae

El dólar interbancario cortó ayer una racha de tres aumentos seguidos, bajar 0,36%. La divisa estadounidense se negoció en promedio a $ 39,379. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,35 y $ 39,45 para finalizar en $ 39,37. El valor de cierre cae 0,33% respecto al del lunes.

En lo que va del mes el dólar cae 3,03% y en el año baja 11,89%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 40 transacciones por un monto de US$ 20 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 10 centésimos y cerró en $ 38,20 a la compra y $ 40,60 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar retrocedió ayer 1,34% y cerró en 5,3076 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 0,96% mientras que en el año baja 4,89%.



En Argentina, el dólar oficial subió 0,22% y cerró en 166,96 pesos argentinos. En noviembre aumenta 6,40% y en el año 62,54%.

Deuda, riesgo y tasa

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en enero del 2037.



El monto licitado fue de 1.300 millones de UP (US$ 46,3 millones), el cual fue ampliamente superado por la demanda, ya que se propusieron 3.600 millones de UP (US$ 128,5 millones). Finalmente el monto adjudicado fue el doble del licitado: 2.600 millones de UP (US$ 92,6 millones) con un rendimiento anual de 2,22%.

En tanto, el riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, bajó ayer 11 unidades y cerro en 78 puntos básicos. Este es el menor guarismo histórico (desde que en 1999 se empezó a medir el UBI).



Esta caída se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país cae 31 puntos básicos y en el año retrocede 27 unidades.



Por último, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 11,22%, prácticamente en el objetivo fijado por el Banco Central (11,25%).