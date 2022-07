Fusiones y adquisiciones con un buen primer semestre: ¿cuáles fueron las más destacadas?

El primer semestre del año dejó un balance positivo para las empresas uruguayas. Los resultados muestran una estabilidad similar a la de 2021, que, de acuerdo a las previsiones, es probable que se repita en el segundo período del año.



Priscilla Pelusso, socia de Exante, indicó a El País que en el primer semestre hay identificadas 22 transacciones de fusiones y adquisiciones —todas en empresas uruguayas— que tienen el control total del paquete accionario, o en su defecto, de la gran mayoría del paquete.



El sector tecnológico continúa en el primer puesto desde el año pasado gracias a que el 40% de las transacciones totales en Uruguay provienen de ese rubro.



El restante 60% está repartido entre agronegocios y las empresas relacionadas al consumo interno, como la venta al por mayor de alimentos, farmacias y supermercados, comentó Pelusso.



Por otro lado, Santiago Fontana, socio de Ferrere Abogados y responsable de la práctica Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, opinó que las operaciones tecnológicas pueden representar más de la mitad del porcentaje total de fusiones y adquisiciones en Uruguay.



Una de las transacciones más importantes en el rubro tecnológico en lo que va del año, fue la compra de Genexus por parte de Globant en abril. No se reveló el monto oficial de la adquisición, pero Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG, dijo a El País que este tipo de empresas “pueden llegar a valer tres veces más que su facturación anual”.

La compra de Genexus es un claro ejemplo de por qué el sector tecnológico es el preferido por las multinacionales. Fontana comentó que Globant ya tenía una operación en Uruguay hace unos años y decidió volver a invertir aquí comprando Genexus.



“Eso confirma que las empresas valoran nuestro mercado, ya que luego de instalarse acá continúan su expansión”, dijo Fontana.



Otra gran adquisición en el sector tecnológico fue la compra de Cualit por parte de The Sandbox, una de las empresas líderes en el Metaverso.



En marzo se concretó también la adquisición de Citrícola Salteña S.A. a manos de Frutura, una empresa agrícola estadounidense. La transacción superó los US$ 36 millones, convirtiéndose en la más importante del semestre en dicho sector. A su vez, ese mismo mes la empresa brasileña Camil Alimentos adquirió a La Abundancia (Silcom S.A.).



Según Patricia Marques, socia de PwC, la industria agropecuaria está en constante movimiento. “Uruguay está muy industrializado en este momento y ahora se instalan empresas con procesos más sofisticados para no exportar el producto con tan poca manufactura”, indicó.

En abril la empresa Indorama Ventures (productor de la industria petroquímica) decidió invertir en Uruguay y adquirió al laboratorio químico Oxíteno.



A nivel internacional, el grupo brasileño Patria —una de las mayores gestoras de activos alternativos de América Latina— se fusionó a principios de 2022 con la empresa chilena Moneda Asset Management y realizaron operaciones en Uruguay.



“Lo que hacen acá es la parte de gestión empresarial y toma de decisiones de inversiones que luego se hacen en otros países de latinoamérica”, señaló a El País Nicolás Piaggio, socio de Guyer y Regules.

proyecciones 2022

Analistas prevén transacciones superiores a US$ 300 millones

Los especialistas consultados por El País señalaron que ven con buenos ojos las fusiones y adquisiciones para lo que resta de este año.



“Lo justo es decir que la actividad se mantiene en términos de cantidad de transacciones. Si circunstancialmente son operaciones más grandes o no, creo que termina siendo menos relevante porque eso es azaroso. Lo que no es circunstancial es que siga habiendo efectivamente muchas transacciones”, opinó Fontana.



En tanto, Pelusso aseguró que dado que los montos de las transacciones no se han vuelto públicos, es difícil estimar la cantidad de dinero asegurado hasta ahora.



“Siempre hacemos una estimación en cuanto al tamaño de las empresas, pero con las tecnológicas se vuelve más complejo porque pueden tener operaciones fuera de Uruguay y no sabes bien cuánto factura la empresa”. No obstante, indicó que en el resto de los rubros, estiman “que estamos por arriba de los US$ 200 millones en materia de fusiones y adquisiciones. El año pasado estimamos US$ 300 millones y quizás este año lo superemos”, declaró la socia de Exante.



Marques piensa que la tendencia va a seguir aumentando, sobre todo en empresas relacionadas a la energía limpia. “Varias empresas están interesadas en invertir en Uruguay gracias al plan piloto de hidrógeno verde y energía limpia. Están sondeando y buscando oportunidades en la región, eso seguramente traiga oportunidades para las empresas del sector”, dijo.



Fontana afirmó que el sector de agronegocios no va a tener mucho movimiento en cuanto a transacciones, ya que “está tan bien el mercado para quienes hoy tienen en sus manos las empresas que venderlo no les sirve”.



Por su parte, Ribeiro aseguró que Uruguay seguirá en la misma ruta mientras el gobierno acompañe con su visión “pro negocio’’.