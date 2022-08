Las exportaciones de soja vuelan y sostienen crecimiento de ventas al exterior en julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, ascendieron a US$ 1.304 millones en julio 2022, esto es 23% por encima del mismo mes de 2021, según Uruguay XXI.

El alza se explica por mayores ventas de soja, que crecieron 152% interanual. Celulosa, arroz y vehículos también incidieron positivamente en la variación mensual, mientras que la carne bovina presentó una baja por primera vez en el año.



En los primeros siete meses de 2022, las exportaciones alcanzaron US$ 8.186 millones, un alza de 36% en la comparación interanual. Soja y carne bovina explican gran parte de ese crecimiento, seguidos por celulosa y vehículos. Lácteos, otros granos, subproductos cárnicos y plásticos tienen subas relevantes.

Sin considerar la zona franca, las exportaciones ascendieron a US$ 1.132 millones en julio (24% más mensual interanual). Y sin zona franca, las exportaciones de enero a julio fueron US$ 7.170 millones (39% más que el mismo lapso en 2021).

Los principales

La soja fue el producto más exportado en julio, en un marco de buenos precios de venta y una mejor cosecha que el año pasado. Las solicitudes de exportaciones de este producto se ubicaron en US$ 353 millones (152% más que en julio de 2021).



La celulosa fue el segundo producto exportado del mes y siguió aumentando en ventas, superando los US$ 180 millones en julio, esto es 26% más en la comparación interanual.



En julio las solicitudes de exportación del arroz se ubicaron en US$ 76 millones, 90% más que julio de 2021.



Las exportaciones de vehículos, en julio alcanzaron US$ 40 millones, 186% por encima del mismo mes de 2021.

Por su parte, las ventas de carne bovina tuvieron una incidencia negativa en julio: cayeron 23% frente a julio de 2021, al situarse en US$ 177 millones. La baja se debe a menores volúmenes exportados y fuerte baja de la faena. De igual modo, fue el tercer producto de exportación en julio.



Las exportaciones de productos farmacéuticos se redujeron 44% interanual en julio, al situarse en US$ 19 millones.

Destinos

Las exportaciones a China -primer destino- cayeron 18% en julio en la comparación interanual, totalizando US$ 205 millones. Esto se explica por la baja de las ventas de carne bovina, de subproductos cárnicos y de lácteos.



En cambio, las colocaciones de soja hacia China crecieron sustancialmente, y la carne.



En julio, las exportaciones hacia Brasil crecieron 50% interanual y totalizaron US$ 158 millones. Hacia la Unión Europea alcanzaron los US$ 81 millones en julio (29% más que julio de 2021). Y hacia Argentina -cuarto destino de exportación- en julio duplicó sus ventas en la comparación interanual, al llegar a US$ 71 millones.



El informe destaca que en la más reciente Cumbre del Mercosur, se concluyó la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. Con un valor de US$ 5.938 millones, Singapur se ubicó en el puesto 14° del ranking de destinos de exportación del Mercosur.