De costurera a soldadora en UPM: el algoritmo para la reconversión laboral en Uruguay

¿Qué tan cerca está una ocupación laboral de otra? De costurera a soldadora, albañil a carnicero o administrativo a contador. Son todos casos reales de reconversión laboral. Ahora, ¿qué tan convenientes son, si a la larga hay riesgo de automatización en esas actividades?

En el marco del proyecto O*NET Uruguay, la base de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que busca incorporar todas las ocupaciones del país y sus características, el Banco Mundial (BM) desarrolló el instrumento “Espacio de Ocupaciones”. Se trata de un algoritmo que brinda información sobre la cercanía que tienen los trabajos entre sí, genera un “mapa” con “vecindarios” de ocupaciones, en términos de las habilidades, conocimientos y experiencia requerida para su desempeño.



En entrevista con El País, el economista para la Práctica Global de Protección Social y Trabajo del BM, Ignacio Apella, y la directora de la Unidad de Estadística del MTSS, Carolina Da Silva, señalaron que este algoritmo tiene como “funcionalidades” la toma de decisiones para la generación de políticas públicas, tanto en recalificación como reinserción laboral, y la orientación en la oferta de formación.



Por un lado permite “reentrenar a los trabajadores con problemas coyunturales severos”, mientras que por otro, el sistema de información completo “es muy amigable”, lo que permite que uno de sus usuarios sean las “propias familias”, por ejemplo cuando “definen las historias educativas de los adolescentes”, indicaron.



En este sentido, Da Silva dijo que el empleado puede encontrar “una cuestión de obsolescencia de su trabajo, que esté buscando a dónde migrar porque se quedó sin trabajo o porque está insatisfecho. No se basa solo en el conocimiento explícito, sino también en el conocimiento tácito que es lo que te brinda O*NET. No es que a partir de que soy contador, puedo hacer administración de empresas. No es una formación curricular, sino habilidades reales que la persona tiene y muchas veces no se traducen en un certificado”.

Para los tomadores de decisiones, Apella destacó que “la mejora” se encuentra en el diseño de programas de formación. “Cuando el hacedor de políticas formativas tiene que definir cuál es la oferta de cursos, de habilidades, destrezas y conocimientos, este instrumento te permite tener mayor certeza”, afirmó.



“El objetivo de la política de promoción de habilidades de formación continua es uno solo: incrementar la empleabilidad del trabajador. Un trabajador en situación de shock, de desocupación, cuanto más perdure en esa situación, menor es la probabilidad de insertarse en el mercado de trabajo. La política de formación, el objetivo que tiene, es mejorar la probabilidad de volver a insertarse, que comúnmente se denomina empleabilidad, punto”, explicó.



En esta línea, Da Silva expresó que a nivel del MTSS, “es un insumo para alimentar los servicios públicos de empleo”, ya que este cuenta con intermediarios laborales, en todo el país, que orientan a quienes buscan trabajo.



“Hoy en día la orientación es bastante a olfato del orientador y con algún insumo de informes que se elaboran desde la unidad, pero que no son lo más en tiempo real que se quisiera. En este caso, el intermediador laboral puede tener un insumo para decir cuales son tus habilidades y a qué ocupaciones te puedo derivar”, agregó.



Para que un proceso de reconversión laboral se considere exitoso, debe permitirle al trabajador “reinsertarse laboralmente en un empleo con menor riesgo de sustitución tecnológica”, automatización, y debe producirse en un “plazo razonable, permitiendo al trabajador la adquisición de habilidades necesarias para un desempeño adecuado en la nueva ocupación”, señala el informe elaborado por el BM.

Cercanías

Para el desarrollo del algoritmo se utilizaron las 23 ocupaciones relevadas por O*NET, lo cuál es una “salvedad”, según los especialistas, ya que en Uruguay hay un total de 412, por lo que a medida que se releven más ocupaciones, se van a poder determinar mejor las distancias entre las mismas.



“Un ejemplo es un trabajador administrativo. Si uno mira las habilidades con destrezas y conocimientos, estás relativamente cerca de contador. Por que en realidad la transición de contador a administrativo es fácil, pero sin embargo de administrativo a contador no es tan fácil, por el conocimiento, el título universitario. Hoy el mapa te lo muestra así, pero uno sabe que no es así, porque faltan ocupaciones que cuando ingresen se van a colar en el medio”, afirmó Apella.



Del mismo modo, para los dedicados a la albañilería, se encuentran cercana la ocupación de carnicero y peón industrial, pero el primero cuenta con “alto riesgo” de automatización, por lo que no sería recomendable la reconversión laboral en ese sentido.

En tanto, señaló una cercanía que se observa en el mapa y “no solo por la intuición”, es la del personal doméstico con la actividad de cuidado, la cuál es la “ocupación del futuro”, por ser “no rutinaria en una población envejecida”.



“Por lo general quienes desarrollan actividades domésticas cuidan a los adultos o a los niños. Pero hay todo un conjunto de habilidades que el personal de cuidados tiene asociadas con la enfermería, que no son fáciles de adquirir ni promover”, agregó.



En este sentido, Da Silva destacó en relación al futuro del mercado laboral y los riesgos de automatización, que el desafío se encuentra en readecuar la oferta a las demandas futuras, en donde puede que, en la actualidad, se contrate lo que “está formado” y no lo que “se quería contratar”.



A su vez, señaló que se debe tener en cuenta la cultura organizacional y de negociación tripartita del país, las cuales inciden en la automatización de ocupaciones, ya que debido a estas, por ejemplo, coexisten el guarda de ómnibus y la tecnología que lo sustituye.

“A nivel de política pública, el desafío que tenemos es acompasar el ciclo de automatización y de incorporación de la tecnología, que obviamente con la pandemia se vio agudizado, para que menos gente te quede atrás. Ahí viene de vuelta la importancia de la recalificación hacia los lugares indicados”, agregó.



En este sentido, ambos expertos destacaron la incidencia del sector privado en la recalificación, ya que pueden requerirse habilidades “súper específicas”. Este fue el caso de la instalación de la primera planta de UPM, en donde al faltar soldadores, se recalificaron y contrataron costureras, ya que contaban con las habilidades de “capacidad de atención y precisión”.

O*NET Uruguay

La primera ola de relevamiento de datos incluyó a 23 ocupaciones, que representan el 40% de los ocupados privados, dentro de las cuales se encuentran las de contador, diseñador gráfico, limpiador, carnicero y oficinista. Para la siguiente ola, según Da Silva, se plantean relevar entre 12 y 14 ocupaciones “enverdecidas”, es decir empleos verdes, para conocer más qué habilidades requieren, sus formas de contratación, ya que son sectores que se están “desarrollando”.



Entrevistas sin curriculum



Alcanzar metas como los gamers

La debilidad principal del proyecto se encuentra en la cantidad de ocupaciones relevadas hasta el momento, la cual irá disminuyendo a medida que se continúen incorporando ocupaciones a O*NET. Por esto, Apella destacó que se “precisa constancia, desde todo punto de vista, desde el financiamiento como de prioridad de acción de política”.



En este sentido, señaló que a medida que transcurran las olas de relevamiento, aparecerán nuevas ocupaciones como desaparecerán otras. Mientras tanto, según Da Silva la formas de contratación también verán cambios, según la ocupación.



“Hoy no se pide curriculum, se pide ‘programame esto o jugame esto. Lo sabés hacer, entraste’, van hacia las habilidades. Es la cultura y las nuevas formas de contratación de empleo, que no es la que estamos acostumbrados de hacer una entrevista, mandar un curriculum, eso es la cultura predominante en Uruguay, pero en el mundo está cambiando”, explicó.



Asimismo, como la habilidad que se destaca en los gamers (jugadores profesionales de videojuegos) es la resolución de problemas y la capacidad de alcanzar metas, es a lo que se debe procurar en la formación de jóvenes, según Apella.



“Hoy una persona no entra al mercado laboral a los 20 años y se jubila a los 60 o 65 en la misma empresa, si no que tendría 15 trabajos en el medio y en algún punto trabajando para dos o tres empleadores al mismo tiempo”, agregó sobre el cambio en el mercado laboral.



“Ese es el gran desafío, preparar a las generaciones jóvenes para esas ocupaciones que no sabés de qué se trata. Ahora, sí sabés que van a tener un alto contenido de tareas no rutinarias y cognitivas. Es en esa dirección que hay que prepararlos, en el pensamiento crítico, en el diseño, la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, la flexibilidad, adaptación. Todas esas habilidades que te permiten la posibilidad de aprender”, concluyó.



“La educación formal tiene que dar un cambio”

El cambio en los estudiantes y el nuevo rol del docente

Más de una vez se ha mencionado la necesidad de una reforma del sistema educativo, lo que según Apella es una “discusión compleja”.



“Por supuesto que la educación formal, sobre todo en los chiquilines, tiene que dar un cambio y hay que responder dos preguntas claves para afrontar y diseñar ese cambio: ¿qué enseñar? Y ¿cómo enseñar?”, afirmó.



“Hoy los chiquilines tienen toda la información en el celular, no tienen más enciclopedias en sus bibliotecas, está todo acá. Al mismo tiempo, tienen menos capacidad de atención. Entonces, el rol del docente debería cambiar, porque podría sentirse desafiado por el estudiante, porque tienen todo en el celular. Su objetivo, el del niño, es resolver problemas hoy”, sostuvo.



Agregó que “no significa que el rol del docente desaparezca, porque sino estamos complicados”. Entre otras cosas, su rol es “ayudar al niño en seleccionar la información correcta”.



Asimismo, afirmó que “trabajando en proyectos, quizá sea más conveniente que trabajando por asignatura, porque memorizar el nombre de los ríos en Uruguay no sé cuán útil es”, pero sí saber dónde buscar “el nombre de tal río porque estoy trabajando justo un proyecto sobre el sector agropecuario y en esta zona cruza el río”.



“Ese es un gran desafío, no es simple. Lleva un proceso, porque al mismo tiempo necesitás recalificar la oferta educativa”, opinó.