La construcción llega a un máximo anual de obreros desde el año 2015 y tiene previsto aumentarlos

La construcción fue uno de los sectores que traccionó la economía uruguaya en 2021. De hecho, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción superó en 8,3% al de 2019 (previo a la pandemia de covid-19) según indicó recientemente el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en un informe.



Ese crecimiento en la actividad del sector, se evidencia también en el empleo en el sector.



Según datos de la Cámara de la Construcción (CCU) en base al Banco de Previsión Social (BPS), a diciembre 2021 el sector registraba 53.940 obreros (“personal directo de obra”). Eso es 16,7% más que a fin de 2020. Además es el nivel máximo para un mes de diciembre, desde 2014.



Por otro lado, el promedio anual de obreros de la construcción registrados en 2021 fue de 49.044, un 10% por encima de 2019, nivel pre-pandemia de covid-19. Además es el mayor promedio anual de obreros desde 2015.

Si 2021 fue con cifras que no se veían desde 2015, este año promete ser de mayores números de obreros en el sector.



Es que obras grandes como la segunda planta de celulosa de UPM en Paso de los Toros y el ferrocarril central estarán en su pico de construcción sobre mitad de año.



A esto se suman los proyectos inmobiliarios que se vienen desarrollando o comenzarán este año. Hay varios en Montevideo por cifras cercanas a los US$ 100 millones cada uno.



A su vez, en Maldonado también hay desarrollos importantes.

En una columna de opinión, el gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) Aníbal Durán, destacó algunos de los proyectos e hizo hincapié en la importancia de los incentivos tributarios para impulsar al sector.



“El sector privado es el que genera empleo y sustancialmente la industria de la construcción que como se sabe es una industria esponja, que lleva a su redil a obreros de distinta naturaleza y con distintas capacidades técnicas”, afirmó Durán.



“Hay muchos ejemplos para contar sobre el particular de proyectos edilicios estimulados y que han significado un ganar-ganar. Más empleados privados y menos públicos; más Estado eficiente (será más Estado o menos Estado, esa no es la discusión) y menos carga tributaria al privado”, concluyó.