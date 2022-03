El auge de las criptomonedas en tiempos de guerra y crisis económicas a nivel mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si alguien cuestiona a las criptomonedas, sin duda no es ucraniano. En Ucrania, los nacionales se han lanzado sobre esta alternativa digital como pan caliente ante una economía quebrada por la guerra con Rusia.



Cuando el sistema tradicional colapsa y las bardas queman, las criptos son vistas como salvavidas, y en el caso de Ucrania hasta el gobierno de Volodymyr Zelanski se apresuró a aprobar una ley que autoriza a los exchanges a operar en su territorio, ante las enormes restricciones bancarias y la escasa disponibilidad de la grivna en plena coyuntura bélica.



Los tweets de la cuenta del primer viceministro, Mykhailo Fedorov, son más que elocuentes: uno tras otro muestran que la mira gubernamental está puesta en las donaciones al país por parte de la comunidad internacional cripto, consignando los fondos recibidos en bitcoin, tether o ethereum, agradeciendo a los aportantes, y promoviendo las ayudas. De hecho, Fedorov está encargado de la transformación digital de Ucrania, la cual ha tomado nuevos bríos por la necesidad.



“Lo que ocurre en Ucrania evidencia que la adopción de las criptomonedas en el mundo crece en circunstancias difíciles o de crisis”, afirma a El País Sandra Garín, abogada y consultora independiente uruguaya, especializada en el mundo cripto y blockchain.



Lo cierto es que Ucrania ha recibido a la fecha más de US$ 120 millones en aportes en bitcoin y ether, según cifras de su gobierno, que han servido para apoyar a sus tropas en defensa militar ante la invasión rusa, y el monto crece.



Específicamente, los aportes son destinados a la compra de chalecos antibalas, alimentos y cascos para la defensa ucraniana, y los civiles también están accediendo a alimentos, vestimenta y servicios, que de otra forma no sería posible.



Las transacciones alternativas al sistema tradicional son más eficientes por su naturaleza digital y descentralizada, sin controles de los bancos centrales ni intermediarios, lo que también las hace ágiles.



Sebastián Olivera, contador y creador de la Cámara FinTech de Uruguay, destaca que “no sólo mediante la utilización de las cripto muchos ucranianos han mantenido una forma de acceder a medios de pago y servicios financieros, sino que igualmente ha sido el caso de muchos ciudadanos rusos, para evitar las restricciones impuestas por las sanciones económicas”. En ese contexto, empresas como Visa, Mastercard y American Express emitidas en Rusia, entre otras, han suspendido sus operaciones en ese país, por lo que los ciudadanos no pueden hacer transacciones a través de esas plataformas y han buscado alternativas.



“Aunque la tecnología disruptiva cripto ya existía, no se veía tanto su necesidad para utilizarla como ahora con las emergencias mundiales”, señala a El País Agustina Pérez Comenale, abogada especializada en Legal Tech y profesora de esta materia en la Universidad de Montevideo (UM).



La analista advierte que en la economía ucraniana están ocurriendo movimientos básicamente en tres frentes: mayor uso de las criptomonedas, de los DAO (sistemas que permiten intercambiar fondos con cualquier persona o entidad del mundo, también sin intermediarios) y de los tokens no fungibles (NFTs), es decir, de certificados digitales que acreditan la autenticidad de obras digitales (como ser, por ejemplo, obras de arte digitales, que se pueden vender o comprar por internet).



UKraineDAO recaudó más de US$ 6 millones a través de la venta del NFT de la bandera ucraniana a principios de marzo, los cuales fueron destinados a la ONG local Come Back Alive.



Por supuesto, todos estos esfuerzos cripto son marginales comparados con los desembolsos que ha realizado los gobiernos europeos y de Estados Unidos para respaldar a Ucrania, pero igual están resultado un alivio para mucha gente y paulatinamente van cobrando mayor peso.



Otra cara de la moneda

Los analistas consultados sostienen que el sector cripto, más allá de su rápida evolución, todavía está en construcción, por lo que implica riesgos.



Así como existen criptomonedas estables, también hay otras no tan útiles o que están siendo estudiadas por estafas, o por incurrir en mecanismos coercitivos para su adopción. De ahí la importancia de los procesos de due diligence, o de estar bien informados.



“La adopción de las monedas cripto no siempre va acompañada de una educación adecuada. Además, cuando se dan operaciones en territorios en conflicto, pueden sobrevenir procesos de congelamiento de fondos por sospechas de lavado de activos, o delitos en línea. Hay que reconocer que las criptomonedas son utilizadas por quienes buscan sobrevivir en las crisis, pero también por los que financian el terrorismo”, dice Garín.



Respecto a si el uso de divisas digitales, en la medida en que se hace masivo puede derivar en un sistema monetario paralelo, Pérez Comenale responde: “Sí, podría ocurrir, pero no creo porque el sistema tradicional se está aggiornando e incorporando cada vez algunas de estas alternativas paralelas”.



El Ministerio de Transformación de Ucrania ha venido trabajando en el establecimiento de wallets electrónicas oficiales, aunque el proyecto ha sido congelado súbitamente. “Fue descartado por el momento debido a que, aprovechando la coyuntura bélica, se habría detectado la emergencia de algunos proyectos de estafa como una falsa criptomoneda oficial, y la utilización de otras -como Kuna y Polkadot Wallet- para aceptar pagos en criptomonedas”, explica Olivera.



Al respecto, agrega: “Los delitos son un problema humano, no de tecnología. Es importante separar al instrumento de las personas que recurren a conductas poco éticas. Si bien (la ilegalidad) es una posibilidad, esto generalmente es de impacto limitado ya que existe un seguimiento de cerca de organizaciones como el Financial Stability Board”.



El futuro de las critpomonedas

Existe consenso en los mercados que las criptomonedas llegaron para quedarse. “A pesar de los riesgos asociados a su mal uso, es posible pensar en una reparación de los daños y en una reconstrucción de Ucrania, aplicando tecnología blockchain y apoyada por la comunidad cripto internacional”, opina Olivera.



Asimismo existen factores asociados a las cripto que hacen posible su existencia y su expansión a futuro, como es el internet. “En el caso de Ucrania, el hecho de que Elon Musk haya colaborado con el envío de su starlink es diferencial. Es claro que, sin internet, no corren las transacciones de cripto, ni ninguna transacción”, ejemplifica el analista.



Pérez Comenale considera que más importante que las criptomonedas, es la tecnología que estas aportan, y que también prevalecerán básicamente porque respetan el dinamismo de los mercados. “Muchos gobiernos están comenzando a aplicar blockchain en la administración central, hay varios proyectos oficiales de monedas digitales en el mundo y los bancos aceptarán cada vez más las criptomonedas, en especial aquellas fuertemente avaladas por el ecosistema”, afirma. Esa visión ya está siendo una realidad en muchos países y marca la tendencia.