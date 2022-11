Ancap cerró el tercer trimestre del año con una ganancia de US$ 143 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El resultado económico de Ancap, cerrado a setiembre de este año, presentó una ganancia de US$ 143 millones. Pese a haber resignado ingresos por US$ 197 millones por haber vendido combustibles por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), que calcula la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)-, en el mercado monopólico obtuvo un resultado positivo de US$ 6 millones, mientras que la contribución de los negocios no monopólicos (exportaciones, fuel oil, lubricantes, gas natural, entre otros) registró una ganancia de US$ 74 millones.

Los datos fueron presentados este martes a la prensa por el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic y el gerente Económico Financier, Gustavo Mayola, quienes explicaron que el resultado operativo de la empresa fue de US$ 113 millones.



La apreciación del peso uruguayo, ganancias por ventas a UTE para la generación de energía en el mercado local (representó US$ 15 millones, principalmente en el primer trimestre del año), así como un resultado positivo por concepto de cobertura monetaria, llevó a que el grupo Ancap terminara con un resultado financiero de US$ 39 millones.



A esa cifra se le agregan US$ 21 millones del aporte de las empresas vinculadas a Ancap, se le descuentan US$ 30 millones por concepto de Impuesto a la Renta y termina en un resultado neto de US$ 143 millones.

Al analizar el resultado por la participación de las empresas del grupo Ancap, Ducsa registró una ganancia de US$ 23 millones y el conjunto de las otras vinculadas tuvieron un resultado positivo de US$ 21 millones.



El presidente de Ancap informó que en los primeros nueve meses del año, el margen de refinación en Uruguay (es decir, la diferencia entre el precio de los productos y el costo de la materia prima para producir), fue de unos US$ 298 millones, debido a márgenes de refinación internacionales que aún siguen “históricamente elevados” y de un “alto nivel de utilización de la refinería” de La Teja.



Es decir que si Ancap hubiera vendido sus productos alineados al PPI de Ursea, hubiera podido capturar ese margen teórico de refinación de US$ 298 millones. “No capturó ese dinero por haber contenido las tarifas de los combustibles a nivel local”, afirmó Stipanicic.



Asimismo, las autoridades de la estatal indicaron que la brecha por haber vendido sus productos por debajo del precio de referencia que indicó el PPI de Ursea, ascendió a US$ 197 millones en todos los combustibles, de enero a septiembre de este año.



En los primeros nueve meses del año, la brecha en el supergás envasado y a granel (ambos productos subsidiados por el Estado) significó unos US$ 74 millones, mientras que en la nafta súper 95 fue de US$ 37 millones, en la nafta premium fue de US$ 6 millones, en gasoil 50s fue de US$ 76 millones y en fuel oil fue de US$ 4 millones.



“Por primera vez la brecha con el gasoil superó al subsidio” del supergás, indicó Stipanicic y explicó que eso se debió a que el precio del gasoil a nivel internacional se disparó y se alejó del precio del petróleo y de las naftas.



Esto ocurrió como consecuencia de un “gran desequilibrio” entre la oferta y la demanda a nivel mundial, dado que el gasoil ha sido el principal sustituto del gas natural, uno de los commodities más demandados tras la guerra entre Rusia y Ucrania y la fuerte demanda de este energético por parte de Europa. En este sentido, Stipanicic dijo que “lo más probable es que el gasoil siga subiendo” porque Europa está por ingresar al invierno, período en el que se espera que aumente la demanda de este producto.



En este contexto, el presidente de Ancap dijo que “por ahora” los altos precios y los elevados márgenes de refinación llevaron a que la situación financiera de la estatal esté controlada. Esto fue lo que habilitó al gobierno a contener en algunos casos -y moderar en otros- el impacto de los precios internacionales, sin tener que trasladarlos a las tarifas. Sin embargo, el jerarca dijo que “es razonable pensar” que los márgenes de refinación “van a achicarse” y que el futuro “pueda ser complicado”.



En esta línea, las autoridades informaron que desde septiembre del próximo año, Ancap deberá importar unos 800.000 metros cúbicos de combustibles, debido al paro planificado de mantenimiento en la refinería, que se estima durará cuatro meses. Por lo que durante ese período, no se generará el margen de refinación observado hasta este momento.