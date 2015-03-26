Subió el dólar por mayor presión compradora

Luego de haber retrocedido en las tres sesiones previas, el tipo de cambio retomó ayer la tendencia alcista, al influjo, una vez más, de la evolución externa del dólar, sumado a que hubo fuertes vencimientos de títulos en pesos, lo que mejoró la liquidez de varios bancos.

El dólar interbancario fondo se promedió ayer a $ 25,466, un 0,21% por encima de la media del martes. En este nivel, la divisa acumula un avance de 3,35% en el mes y de 4,66% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) aumentó 15 centésimos la pizarra a $ 25,20 la compra y $ 25,90 la venta.

Este mayor incremento de la pizarra respecto a la cotización interbancaria se debió a que en el primer caso se publica el cierre y en el segundo el promedio del día y, precisamente, fue cerca del final cuando se dio el mayor avance del tipo de cambio: el dólar interbancario fondo se operó al cierre en $ 25,58.

Operadores cambiarios dijeron a El País que el mercado local se mantuvo expectante ayer a la evolución externa del dólar, donde se operó al alza. De hecho, en Brasil subió 2,43% y cerró en 3,2034 reales.

Además, ayer fue el primero de tres días consecutivos de fuertes vencimientos de títulos en moneda nacional, lo que, a entender de las fuentes consultadas, va a mejorar la disponibilidad de pesos de algunos bancos. Estos dos factores fueron los que propiciaron el aumento de la divisa ayer en el mercado local.

Los agentes también destacaron que, más allá de la tónica alcista, el mercado estuvo bastante tranquilo en cuanto a operativa. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica (Bevsa) se operaron solamente US$ 11,4 millones.

dólares

Luego de tres descensos