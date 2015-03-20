Real brasileño cae a mínimo de casi 12 años por incertidumbre política

El real brasileño cayó el jueves a un mínimo de casi 12 años porque los conflictos políticos alentaban el temor de los inversores por el futuro de una propuesta de reforma fiscal en la mayor economía de América Latina.

La moneda perdió un 2,6% a 3,29 reales por dólar, tras tocar un máximo de 3,307 reales.

La presidenta Dilma Rousseff rechazó el jueves que vaya a cambiar su gabinete, un día después de que su ministro de Educación salió del equipo tras una discusión con legisladores, poniendo de relieve la fragilidad de la coalición parlamentaria que apoya al Gobierno.

"El costo político de hacer los ajustes (fiscales) siguen aumentando y al mercado no le gusta", dijo Jaime Ferreira, jefe de negociación de divisas de Intercam en Sao Paulo.

Si el Gobierno no consigue aprobar medidas clave para recortar el gasto público y subir los impuestos podría provocar una baja de calificación y un enorme salida de inversiones.

El Gobierno de Brasil ha dicho que está cómodo con la fuerte depreciación del real, que se ha debilitado un 19% frente al dólar este año.

"Hemos tenido una gran corrección del tipo de cambio, lo que ayuda a nuestra competitividad", dijo el jueves el jefe de gabinete de Rousseff, Aloizio Mercadante.

Los rendimientos de los futuros de tasas de interés de Brasil subían porque la debilidad de la moneda alentaba las perspectivas de inflación.



Reales. Foto: Reuters

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