Mínima alza del dólar en una semana muy volátil

La evolución de la divisa en Brasil tuvo incidencia directa.

Por segunda semana consecutiva, el precio del dólar estadounidense registró un mínimo incremento semanal "punta a punta" de 0,08%, con un mercado local que mostró mucha volatilidad, con una fuerte incidencia proveniente de Brasil, sobre todo en las primeras sesiones.

El dólar interbancario fondo se operó ayer en $ 31,57 en promedio, lo que implicó un aumento diario de 0,56%.

En este nivel, el tipo de cambio acumula un alza de 0,16% en el mes y de 5,68% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) incrementó ayer 15 centésimos la cotización al público respecto al jueves, al ubicarla en $ 31,05 la compra y $ 32,10 la venta.

La variación semanal fue nula en el primer caso y de un alza de cinco centésimos en el segundo.

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron un total de US$ 130,7 millones entre lunes y viernes, lo que hizo un promedio diario de US$ 26,14 millones.

Los operadores locales se mantuvieron muy expectantes en las primeras sesiones de la semana ante la crisis política en Brasil, que terminó con la separación del cargo de la presidenta Dilma Rousseff por al menos 180 días en la madrugada del jueves.

Pero en el inicio de la semana, el presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil suspendió el juicio político, lo que generó una disparada del dólar en ese país. No obstante, horas más tarde el Senado anunció que continuaría con el proceso.

Ante estas idas y venidas, el dólar en el vecino país tuvo una volatilidad muy grande, lo que determinó, a su vez, que la divisa tuviera también movimientos marcados en Uruguay, aunque de menor magnitud.

Muchos operadores locales aprovecharon las oscilaciones para efectuar operaciones de "trading", es decir comprando cuando estaba el dólar estaba en niveles bajos y vendiendo cuando subía.

Dólares. Foto: Reuters

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