El dólar superó la barrera de los $ 32

El precio del dólar estadounidense en el mercado local volvió a subir ayer, con lo que superó la barrera de los $ 32, algo que no sucedía desde septiembre de 2002, con un circuito que mantiene la disposición compradora y a pesar de las ventas efectuadas por el Banco Central (BCU).

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer en $ 32,034 en promedio, lo que implicó el segundo ascenso diario consecutivo, esta vez de 0,28%. En este nivel, el tipo de cambio acumula un aumento de 3,31% en febrero y de 7,23% en el año.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó 10 centésimos la cotización al público hasta $ 31,55 la compra y $ 32,55 la venta.

Según dijeron a El País agentes cambiarios, la persistente presión compradora de ayer se debió, principalmente, a los buenos niveles de liquidez que presenta el mercado. La tasa call, lo que deben pagar los bancos por préstamos de pesos entre sí a un día de plazo —para hacerse de liquidez—, ayer se operó a 4,63% en promedio, un nivel bajo.

Ayer vencieron títulos en moneda nacional por un total de casi $ 1.873 millones, lo que mejoró aún más la disponibilidad de pesos.

La buena liquidez se espera que se mantenga, tomando en cuenta que la semana que viene vencen títulos por casi $ 8.300 millones.

Los operadores agregaron que la disposición a comprar dólares se dio desde el inicio mismo de la jornada, que llevaron a la divisa a operarse en niveles de $ 32, desde $ 31,94 en que había culminado el martes.

La tendencia se mantuvo hasta tocar un máximo intradiario de $ 32,07, para luego comenzar a ceder y cerrar la sesión en $ 32,02.

El BCU debió intervenir en mayor medida que en todas las jornadas de la semana pasada y esta, vendiendo un total de US$ 13 millones, de los cuales US$ 11 millones fueron al contado (spot) y US$ 2 millones a siete días de plazo (forward).

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 78 compraventas por US$ 33,4 millones.

Presión compradora