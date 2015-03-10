El dólar registra su mayor cotización en casi diez años en el mercado local

La cotización del dólar estadounidense volvió a subir en la víspera en el mercado local, superando la barrera de los $ 25, con los operadores volcados al lado comprador ante la imparable racha alcista del billete verde en Brasil.

Las compraventas interbancarias de la víspera se efectuaron a $ 25,085, el mayor nivel desde el 28 de abril de 2005. De esta manera, la divisa registró el mayor incremento diario desde el 11 de febrero (+0,97%) y acumula un avance de 1,81% en marzo y de 3,09% en 2015. En las últimas dos sesiones ha dado un salto de 1,56%.

En tanto, el Banco República (BROU) aumentó 15 centésimos la punta compradora de la cotización al público al ubicarla al cierre en $ 24,70 y 20 centésimos la punta vendedora hasta $ 25,45. Este nivel de la pizarra es el más elevado desde abril y julio de 2005, compra y venta respectivamente.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) alcanzó los US$ 20,8 millones.

De acuerdo a lo explicado por los operadores cambiarios consultados por El País, la jornada de ayer contó con decididas compras por parte de bancos privados, AFAP y el BROU.

Esta tendencia se dio desde el inicio mismo de la jornada, que llevaron al dólar a operarse en $ 25,00, desde $ 24,86 en que había cerrado el viernes. La tónica se mantuvo a lo largo de toda la sesión, y la divisa alcanzó un máximo de $ 25,13, para culminar el día operándose en niveles de $ 25,10.

Los agentes agregaron que la principal razón que explica la fuerte presión compradora fue el nuevo avance del dólar en Brasil, donde subió un 2,39% a R$ 3,1297, un nuevo máximo desde junio de 2004. Así, el tipo de cambio se ha incrementado casi un 10% en las últimas seis jornadas (9,58%).

Las fuentes consultadas también dijeron que, tomando en cuenta lo que ha subido el dólar en Brasil, hay "mucho espacio" para que la divisa siga subiendo en nuestro país.

Millones de dólares

Fuerte disposición compradora al influjo de avances en BrasilDiego Guichón