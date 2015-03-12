El dólar ajusta a la baja, tras un máximo de casi diez años

El precio del dólar estadounidense en el mercado local tuvo ayer un lógico ajuste a la baja, tomando en cuenta los fuertes avances de los tres días previos y los máximos alcanzados en casi 10 años, con un mercado que presentó una clara disposición vendedora.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se promedió ayer en $ 25,10, lo que implicó un descenso diario de 0,16%.

A pesar de esta caída, el tipo de cambio se mantiene en terreno positivo tanto en el mes (+1,87%) como en el año (+3,15%).

Por su parte, el Banco República (BROU) mantuvo inalterada la punta compradora de la cotización al público en $ 24,75 y redujo cinco centésimos la punta vendedora hasta $ 25,45.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valo- res (Bevsa) alcanzaron a US$ 24,5 millones.

De acuerdo a lo señalado por los agentes cambiarios consultados por El País, la jornada de ayer se presentó muy vendedora, la misma tónica con la que había finalizado el martes.

De esta manera, no sorprendió que el tipo de cambio bajara, pues muchos operadores aprovecharon para retirar ganancias, pues habían adquirido dólares en niveles más bajos.

Las fuentes consultadas agregaron que el mercado local estuvo bastante tranquilo, a pesar de la abultada operativa, con el dólar moviéndose en un estrecho margen de precios.

La cotización máxima alcanzada fue de $ 25,14, y la mínima de $ 25,04, cerrando en $ 25,11 (cuando el martes había cerrado a $ 25,10).

Además, los operadores también explicaron que, cuando la divisa se encontraba en los niveles más bajos del día, apareció el BROU a comprar y evitó un descenso mayor, llegando incluso a darle cierto impulso.

Por otra parte, en el exterior el dólar volvió a fortalecerse. En Brasil aumentó un 0,77% a 3,1278 reales, al tiempo que el euro retrocedía, al cierre de esta edición, un 1,25% a US$ 1,0548, el menor valor desde el 23 de marzo de 2003. Esto se explica por la política de alivio cuantitativo que aplica el Banco Central Europeo para reactivar la economía de la eurozona.

La suba del dólar será una de las consecuencias de la decisión de la Fed. Foto: AFP

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