El BCU lleva comprados US$ 80: y dólar cae

La cotización del dólar estadounidense sigue sin encontrar su piso en el mercado local, donde ayer retrocedió por cuarta jornada consecutiva a su menor nivel desde el 12 de agosto del año pasado, a pesar de las fuertes compras efectuadas por el Banco Central (BCU).

Las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 28,388 en promedio, un 0,43% por debajo de la media del miércoles. Así, la divisa ha retrocedido en 10 de las 12 sesiones de agosto, período en el que se ha desplomado un 4,58%, y acumula un descenso de 4,97% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo 10 centésimos la compra de la pizarra a $ 27,85 y cinco centésimos la venta a $ 29,05.

Agentes cambiarios consultados por El País dijeron que la sesión de ayer fue, una vez más, muy vendedora, que llevó a que la divisa tocara un mínimo de $ 28,30 para luego comenzar a recuperarse y finalizar en niveles de $ 28,45.

El BCU debió intervenir fuerte para evitar un descenso mayor del tipo de cambio. En total efectuó compras por US$ 20,7 millones, las que representaron el 47% de lo operado a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa): US$ 44 millones.

Desde que el 21 de julio pasado volvió a comprar dólares por primera vez desde 2013, el BCU lleva adquiridos US$ 80,8 millones. En ese lapso, la divisa estadounidense cayó 3,68%.

En tanto, ayer el economista Ignacio Munyo, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, dijo que "el dólar está cayendo en todos los países emergentes".

"No hay señales que esto vaya a cambiar en el corto plazo, aunque sí que se frene un poco la caída" de la divisa estadounidense, agregó. Respecto al papel del BCU interviniendo en el mercado, indicó que "es muy difícil frenar la ola cuando viene tan fuerte desde el exterior".

Munyo también analizó que el proceso descendente del dólar "freno las ganancias" del sector exportador, aunque aclaró que la paridad cambiaria respecto a Brasil y Argentina no está empeorando porque la divisa perdió más valor en los países vecinos que en Uruguay. "No hay una pérdida de competitividad regional, pero sí con el resto del mundo", señaló. Pero en contrapartida, expresó que la baja del dólar ayuda "a la economía domestica en términos de inflación" y estimó que cerrará el año debajo de 9%.

Dólar bajó una vez más. Foto: AFP

MENOR NIVEL EN UN AÑO