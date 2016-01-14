Dólar llegó a récord de 10 subas seguidas

El dólar estadounidense registró una mínima suba ayer, con lo que completó 10 jornadas consecutivas al alza, un hecho inédito al menos desde el año 2002.

El promedio de las compraventas interbancarias de dólares ayer en el mercado local fue de $ 30,693, constituyendo un incremento de diario de 0,049%. Con eso el aumento en lo que va del año es de 2,74%.

Por su parte, el Banco República (BROU), disminuyó $ 0,05 la pizarra del dólar al público, por primera vez en 15 jornadas, y así la divisa cerró a $ 30,15 y $ 31,15 compra y venta respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores, se realizaron negocios por US$ 37 millones, convirtiéndose en el día más operado en lo que transcurre del 2016.

El comienzo de jornada mostró un mercado comprador derivando que se llegara a operar a niveles de hasta $ 30,76, pero a mitad de la jornada, la autoridad monetaria que intervino vendiendo US$ 600.000. A eso se sumaron ventas de algunos privados, con lo que el mercado inició su retroceso.

En efecto, el dólar de cierre de jornada coincidió además con el valor mínimo operado, $ 30,63 y fue 0,2% más bajo que el del cierre del martes.

Según operadores consultados, es lógico esperar que la tendencia alcista continúe en el mercado local, debido a que hay un impulso comprador, algo bastante atípico para la época del año, teniendo en cuenta que es cuando ingresan más divisas por el turismo. A eso se suma que la liquidez en pesos continúa elevada, ya que la tasa call interbancaria (la que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) sigue en niveles bajos de 4%.

Al igual que el martes, el mercado local se despegó de la región.

En Brasil, la principal economía del bloque la moneda estadounidense cotizó a 4,0109 reales, lo que significó un retroceso de 0,8%.

En Argentina aunque la variación fue más moderada, la divisa fue en el mismo sentido que en Brasil, cotizando a 13,56 pesos argentinos, constituyendo un descenso de 0,2%.

En el mismo sentido, en Chile la moneda estadounidense retrocedió 0,5%, totalizando un valor de 726,57 pesos chilenos por dólar.

Finalmente el guaraní se mantuvo estable a 5.892 por dólar.

Dólar seguirá fortaleciéndose frente a las latinoamericanas según sondeo.

Con alza mínima ayer