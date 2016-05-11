Continúa la incidencia de Brasil sobre el dólar en Uruguay; ayer bajó un 0,5%

El mercado cambiario local volvió a estar muy atento ayer a la evolución del dólar en Brasil y acompañó la tendencia, donde ayer tuvo un fuerte repliegue luego de que se supiera que continuará el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que será votado hoy por el Senado de ese país.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó en $ 31,481 en promedio ayer, lo que implicó una caída diaria de 0,5%. En este nivel, el tipo de cambio acumula un descenso de 0,12% en el mes y un avance de 5,38% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo 25 centésimos la compra de la pizarra a $ 30,90 y 20 centésimos la venta hasta $ 31,95.

Operadores cambiarios consultados por El País explicaron que el mercado local mostró una clara disposición vendedora ayer, tendencia que se observó desde el inicio mismo de la jornada, con el dólar operándose en niveles de $ 31,55, desde $ 31,63 en que había cerrado el lunes. La presión bajista se mantuvo todo el día hasta culminar en $ 31,40. En total, se negociaron US$ 13,1 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

En Brasil el billete verde tuvo un desplome de 1,65% hasta 3,4666 reales.

DÓLAR INTERBANCARIO