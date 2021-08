Uruguay en la lista verde para ingresar a Francia: turistas ya no tendrán que presentar motivo imperioso para entrar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los turistas uruguayos que deseen ingresar a Francia ya no deberán presentar un motivo imperioso para entrar al país, según dio a conocer la Embajada de Francia en Uruguay en un comunicado difundido este viernes.

Francia impuso una serie de medidas sanitarias que se aplican a todos los viajeros al la llegada y antes de la salida del territorio francés. Además, las condiciones de ingreso varían dependiendo del país de procedencia y de si el viajero está vacunado o no. En el caso de Uruguay, pasó a integrar la lista verde.

En el caso de estar vacunado, el turista podrá ingresar sin que le afecten las restricciones derivadas de la situación sanitaria. Sin embargo, solo se aceptan las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos EMA: Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen)) y AstraZeneca (Covishield). En esa situación el viajero deberá presentar un certificado y una declaración jurada que se puede descargar en la página del Ministerio del Interior.



En caso de no estar vacunados, los turistas deberán presentar un test PCR o de antígenos con resultado negativo realizado menos de 72 horas antes de la salida.



El comunicado también aclara que en caso de haber contraído COVID-19 con anterioridad, en lugar de un resultado de test negativo, el turista tiene la posibilidad de presentar un certificado de recuperación de dicha enfermedad expedido entre seis meses y once días antes del viaje.



En caso de los menores, también podrán viajar sin importar si están vacunados o no. Los menores no vacunados, de doce años o más, tienen la obligación de realizarse un test PCR o un test de antígenos al ingreso.