Temen desabastecimiento en los supermercados de Argentina

Martín Pollera no pierde el tiempo. Apenas conocida la noticia de que se hará cargo de la Secretaria de Comercio Interior, el economista que responde a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió ayer con representantes de los grandes supermercados y pidió ajustar a la baja las alzas mensuales de los productos. Entre los supermercados alertaron que, en estos niveles de inflación e incertidumbre, tal decisión puede provocar faltantes en las góndolas.

Por otra parte, el Gobierno renovó los +Precios Cuidados con una reducción de la canasta. Pasaron de ser 1.350 productos a 949. Se extiende hasta el 7 de octubre. Tendrá un aumento promedio trimestral del 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre



Según supo La Nación de fuentes privadas, los lácteos no estaban aún en la lista final. “El Gobierno Nacional continúa trabajando para acordar con las empresas lácteas una canasta con los productos más representativos y consumidos”, reconoció la Secretaría de Comercio en un comunicado.

El Ministerio de Economía reconoció el encuentro entre Pollera y la Asociación Supermercados Unidos (ASU), pero no ofreció más precisiones sobre el contenido de ese primer contacto. En ASU tampoco contestaron a los llamados de La Nación.



Sin embargo, según pudo recoger este medio de otras fuentes, la intención de Pollera es que los aumentos mensuales de los productos en los supermercados no superen el 3%/4% mensual, cuando la negociación era de hasta un tope de entre 5%/6% mensual.



Pollera estaría citando hoy a los proveedores, y el lunes y martes irán directamente las cadenas de supermercados. “Va a haber un lío de desabastecimiento si pretenden eso. Esto vuela por el aire”, alertó un hombre del sector.

Curiosamente, Carrefour Argentina, informó ayer en un comunicado que “renueva su compromiso de accesibilidad con sus clientes presentando la quinta edición de Precios Corajudos.”



Así, la compañía mantendrá fijos los precios de 1.500 productos Carrefour hasta el 2 de octubre de 2022, en las 22 provincias donde está presente. “Precios Corajudos es una acción que colabora con el poder adquisitivo de quienes nos eligen porque congelamos los precios de 1.500 productos Carrefour por tres meses, asegurando una propuesta de excelente precio y calidad”, afirmó Pablo Lorenzo, CEO de Carrefour Argentina.



La industria de alimentos que hoy se verá con el secretario de Comercio Interior alertó por los problemas para importar en tiempos de escasez de divisas y tras las trabas del Banco Central (BCRA). “La industria de alimentos y bebidas es un sector esencial para la economía argentina, por este motivo, el abastecimiento de insumos, materias primas y servicios, es crítico. Valoramos este tipo de intercambio que nos permite acercar la mirada del sector y poder garantizar la continuidad productiva de esta industria esencial”, advirtió Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal en un comunicado en el que dieron cuenta de un encuentro con el presidente de la entidad monetaria, Miguel Pesce, y su equipo.

Pollera acompañaba a Silvina Batakis en el Ministerio del Interior y además es un viejo conocido del ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. En medio de una guerra verbal con el ex ministro de Economía Martín Guzmán por el plan económico, Feletti fue desplazado. Pese a que se anunció un paso de la oficina de Comercio Interior a la órbita del Ministerio de Economía, ese cambio nunca se formalizó. Por ende, esa cartera sigue dependiendo del Ministerio de Desarrollo Productivo, que dirige Daniel Scioli.



Pollera era hasta hace días el actual Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior que dirige Eduardo De Pedro. El nuevo secretario de Comercio Interior fue entre julio de 2013 y 2015 director Provincial de Programas de Desarrollo en Buenos Aires. Tuvo también un paso como asesor del Ministerio de Industria entre 2010 y 2013.



En su cuenta de Twitter, con una foto de Cristina y Néstor Kirchner, se define como “Economista. Maradoniano. Peronista”. Pollera es ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela. También tuvo pasado en el gobierno bonaerense, entre 2004 y 2015. En una foto de una reunión de economistas del PJ se lo ve compartiendo unas medialunas con Batakis.