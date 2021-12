Sri Lanka pagará con té una deuda de petróleo con Irán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Teherán llegó a un acuerdo original con Sri Lanka al aceptar que le reembolse con té una vieja deuda por compra de petróleo, informó este jueves la prensa iraní.

"El martes se alcanzó un acuerdo por el cual Sri Lanka exportará té a Irán todos los meses con el objetivo de saldar una deuda de 251 millones de dólares (unos 222 millones de euros) por petróleo suministrado por Teherán hace nueve años", indicó el jefe de la organización iraní para el desarrollo del comercio, Alireza Peyman Pak, citado por la prensa.

Sri Lanka no ha podido pagar hasta ahora su deuda como consecuencia de las sanciones estadounidenses contra Irán, que prohíben realizar transacciones con bancos iraníes.



Los iraníes son grandes consumidores de té. En 2016, alrededor de la mitad del té bebido en este país llegó desde Sri Lanka, aunque la proporción ha disminuido en los últimos años.



Según Peyman Pak, este acuerdo ayuda a que Irán no gaste divisas extranjeras para la compra de té. "El desarrollo del comercio entre Irán y Sri Lanka cuenta con un gran potencial", añadió el funcionario.



Las exportaciones no petroleras iraníes hacia este país del sur de Asia son por menos de 100 millones de dólares anuales (unos 88 millones de euros).

Este acuerdo "no viola las sanciones estadounidenses y de la ONU porque el té es considerado un alimento (...) y ningún banco iraní, sancionado, estará involucrado en esta transacción", indicó el ministro de Plantaciones esrilanqués, Ramesh Pathirana, citado en el sitio Economynext de su país.