Ucrania descarta acuerdo con Rusia y le exige que retire todas las tropas

Moscú no se ha puesto en contacto oficialmente con Kiev para entablar negociaciones de paz, pero en cualquier caso Rusia tendría que retirar completamente sus tropas de Ucrania para que las conversaciones tuvieran lugar, dijo ayer un alto funcionario ucraniano.

“No tenemos ninguna solicitud oficial de la parte rusa sobre... negociaciones”, dijo Andriy Yermak, jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, en declaraciones por videoconferencia en el Foro Internacional de Seguridad de Halifax.



Cualquier conversación que no se base en la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de los límites de sus fronteras internacionalmente reconocidas es “inaceptable”, dijo.



“Los primeros pasos que hay que dar por parte de Rusia es retirar todas las tropas rusas del territorio ucraniano”, añadió Yermak.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazara la idea de una “tregua corta” con Rusia, alegando que solo empeoraría las cosas. En ese momento, Zelinski rechazó cualquier tentación de negociar con Rusia pese a que los bombardeos enemigos de las últimas semanas han inutilizado casi la mitad de la red energética del país a las puertas de la llegada del invierno en Europa.



“Los compromisos amorales acarrearán más sangre. Una paz auténtica y duradera solo puede ser resultado del total desmontaje de todos los elementos de la agresión rusa”, dijo Volodimir Zelenski, presidente ucraniano, durante su intervención en un foro de seguridad en Canadá.



Zelenski quiso poner así fin a los rumores, que se intensificaron durante la cumbre del G20, de las últimas semanas sobre supuestas presiones de EE.UU. para que Kiev acepte negociar un arreglo, ahora que el Ejército ucraniano tiene la iniciativa.

Sin tregua

El líder ucraniano volvió a rechazar un posible alto el fuego, ya que, aduce, eso es precisamente lo que busca desesperadamente el enemigo, para reagrupar a sus fuerzas tras retirarse de la región de Jersón, e instruir y equipar debidamente a los 300.000 movilizados.



Kiev no quiere ni oír hablar de una tregua durante el Mundial de fútbol, en el que no participan ni Ucrania ni Rusia, como ocurriera durante los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, tras lo que comenzó la actual guerra. “Algunos lo llamarían el fin de la guerra. Pero esa pausa únicamente agravaría la situación”, afirmó.



En la misma línea, sus asesores presidenciales dejaron claro que la única opción es volver a las fronteras internacionalmente reconocidas tras la caída de la Unión Soviética.



“Habrá paz cuando derrotemos al Ejército ruso en Ucrania y volvamos a las fronteras de 1991”, escribió Andriy Yermak en su canal de Telegram.



El brazo derecho de Zelenski, Mykhailo Podolyak, rechazó también la existencia de negociaciones secretas entre Occidente y Rusia. “Se olvidan de un ‘pequeño detalle’, los ucranianos. Esos acuerdos no pueden aplicarse. Ucrania nunca se arrodillará ante los rusos. No es una cuestión de política. Es una cuestión vital”, explicó en redes sociales.

Sunak en Kiev

El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, ha ofrecido enviar a Ucrania armamento y tecnología de defensa por valor de 50 millones de libras (57 millones de euros) durante su primera visita a Kiev desde que asumió el cargo el 25 de octubre.



Sunak confirmó ayer, sábado, la continuidad del apoyo del Reino Unido en una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras lo cual se vio con representantes de los servicios de emergencia y depositó flores en un monumento a las víctimas del conflicto, ha indicado Downing Street en un comunicado.



“Es una lección de humildad estar hoy aquí y tener la oportunidad de conocer a quienes están haciendo tanto y pagando un precio tan alto para defender los principios de la soberanía y la democracia”, declara el primer ministro en esa nota.

Según Downing Street, el nuevo arsenal defensivo incluye 125 cañones antiaéreos, así como “herramientas tecnológicas para contrarrestar los mortíferos drones suministrados por Irán”, como radares, todo lo cual se suma a más de 1.000 nuevos misiles antiaéreos anunciados hace unos días por el Ministerio de Defensa.



Sunak también ha comprometido 12 millones de libras (casi 14 millones de euros) para el Programa Mundial de Alimentos y 4 millones (4,6 millones de euros) a la Organización Internacional para las Migraciones, que proporcionarán generadores, refugios, acceso a agua y clínicas de salud móviles, se señala en la nota.



El Gobierno británico trabaja con el ucraniano para apoyar proyectos de reconstrucción de infraestructuras.

Alerta

La OTAN ha advertido de que cazas rusos sobrevolaron buques de la Alianza en el mar Báltico el pasado jueves, de manera “peligrosa y no profesional”.



Los aviones rusos se aproximaron a los barcos a una altitud de 300 pies (91 metros) y una distancia de 80 yardas (73 metros) sin que sus pilotos respondieran a las comunicaciones, indicó la Alianza Atlántica en un comunicado.



“En la mañana del 17 de noviembre, dos aviones de combate rusos se acercaron de forma poco segura y poco profesional al Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1, que realizaba operaciones de rutina en el Mar Báltico”, explica el comunicado. “Los pilotos rusos no respondieron a las comunicaciones de consulta permanente de las fuerzas aliadas y sobrevolaron a una altitud de 300 pies y una distancia de 80 yardas”, añadió.

La OTAN califica esa “interacción” de “insegura y poco profesional ya que se llevó a cabo en una zona de peligro conocida”, que ha sido activada para entrenamiento de defensa aérea.



La Alianza avisó que “responderá adecuadamente a cualquier interferencia con la actividad legal de la OTAN en el área que ponga en peligro la seguridad de nuestras aeronaves, barcos o sus tripulaciones”.

“Hartos”

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, considera que EE.UU., la OTAN y la Unión Europea “no quieren romper definitivamente con Rusia, pues eso significaría la Tercera Guerra Mundial”.



“De ahí los intentos de hacer entrar en razón a Kiev, empujarle a negociar”, escribió en Telegram. En su opinión, “todos están cansados” del “neurótico de Zelenski” que, además de caldear continuamente el ambiente, demanda “más y más dinero y armamento”.



Medvédev considera que Zelenski no quiere negociar por temor a los nacionalistas ucranianos, ya que tendría que reconocer “la realidad de la desintegración de Ucrania”, por lo que “no tiene sentido sentarse a la mesa de negociaciones”.

Parálisis energética

Los bombardeos de los últimos días han hecho mella en toda la infraestructura energética ucraniana. El primer ministro, Denys Shmygal, admitió que “casi la mitad del sistema energético está fuera de servicio”.



“Lamentablemente, Rusia continúa con sus ataques con misiles contra la vital infraestructura civil, combatiendo contra la población civil, a la que deja sin luz, agua, calefacción y teléfono”, denunció.



El Ministerio de Energía ha pedido a los ucranianos que reduzcan el consumo en un 25%, aunque, según la fuente, ya lo han hecho en un 10%.



De cara al invierno, se recomienda preparar abrigos, usar vajilla térmica para conservar la comida caliente más tiempo y hacer acopio de conservas.

Nuevos planes

Según informó ayer el Instituto del Estudio de la Guerra (ISW), Rusia estaría preparando una nueva ola de movilización, que comenzaría a comienzos de 2023.



A esto hay que sumar las informaciones del portal Mediazona de que en los últimos dos meses se ha reducido la población carcelaria rusa en unos 23.000 presos, que podrían haber sido reclutados por la compañía militar privada Wagner, que combate en Ucrania.



El Ministerio de Defensa ruso mostró imágenes del uso contra objetivos en el país vecino de misiles de crucero Iskander, que tienen un alcance de hasta 500 kilómetros. Mientras, la prensa ucraniana adelantó que el Ejército comenzará a utilizar los misiles Hawk, de fabricación estadounidense.

Lavrov no irá a la OSCE por decisión de polonia

Rusia acusó a Polonia, que preside la Organización para la Seguridad y Coope-ración en Europa (OSCE), de impedir la participación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la reunión ministerial de 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Lodz.



“La decisión de Polonia (...) no tiene precedentes y es provocadora. No es compatible con el estatus de presidente de una organización en la que participan 57 países en calidad de Estados independientes y soberanos, y en condiciones de igualdad”, señala el comunicado de Exteriores.

Aviones rusos sobre el Báltico

El primer tren, bautizado como “El tren de la victoria”, llegó ayer a la liberada Jersón, mientras se restablecen las infraestructuras de la ciudad y se venden billetes para convoyes similares a Mariúpol, Donetsk y Crimea, con la esperanza de que los territorios ocupados por Rusia vuelvan a estar bajo control ucraniano.



Unos 200 pasajeros llegaron ayer a la ciudad por primera vez desde que el enlace con Kiev fue cortado por la ocupación rusa. Según la cadena “Suspilne”, fueron recibidos por habitantes de la ciudad en la estación de ferrocarril, uno de los pocos lugares de Jersón donde se ha restablecido el suministro de electricidad y agua.



El tren consta de siete vagones dedicados a las regiones parcialmente ocupadas por las fuerzas rusas, cada uno pintado en un estilo distinto por artistas ucranianos.



Los pasajeros adquirieron sus billetes, por valor de mil grivnas (26 euros) o más, en el marco del proyecto conjunto de la compañía ferroviaria estatal “Ukrzaliznytsia” con “United24”, iniciativa respaldada por el presidente ucraniano, Zelenksi, y destinada a recaudar donaciones en apoyo de Ucrania. Además del tren a Jersón, se han vendido billetes para las ciudades actualmente ocupadas de Donetsk, Mariúpol, Lugansk, Simferópol y Sebastopol.

Buque sobre el mar Báltico. Foto: AFP

Los fondos, recaudados con la compra de billetes, se destinarán a la adquisición de “transporte de última milla”, coches que ayudarán a conectar ciudades y pueblos en los territorios desocupados con los enlaces ferroviarios más cercanos.



La iniciativa United24 también ayuda a financiar la defensa y el desminado del país, la ayuda médica y la reparación de las infraestructuras dañadas.



Con la mayoría de las tiendas y farmacias cerradas, los habitantes de Jersón dependen de los grandes volúmenes de ayuda humanitaria que traen voluntarios y ONGs de toda Ucrania.



Aunque la ciudad permanece mayoritariamente cerrada para quienes desean entrar o salir, la llegada los primeros visitantes en tren subraya el importante papel de los ferrocarriles en garantizar la circulación de personas y equipos durante la guerra.



Los trenes garantizaron la evacuación de 4 millones de desplazados internos de ciudades como Odesa, Chernihiv y Járkiv al principio de la invasión y apoyaron la economía del país en el periodo de escasez aguda de combustible tras una serie de ataques rusos con misiles contra sus refinerías.

Atreverse a desafiar a la OTAN El presidente de la Asamblea parlamentaria de la OTAN, Gerald E. Connolly, aseguró en la 68 reunión anual de este órgano que se celebra en Madrid, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “no se ha atrevido a cruzar la frontera de la OTAN”, lo que pone en valor la fuerza actual que tiene la Alianza.



La estrategia de la OTAN se centra en la disuasión y Connolly ha explicado que el incremento de inversión en Defensa se ha demostrado que es necesario ante el avance de las tecnologías.



En este sentido, puso como ejemplo la II Guerra Mundial iniciada por Hitler y su expansión hacia otros países porque no existía una estructura para detenerle, y “hoy Putin no se ha atrevido a cruzar la frontera de la OTAN”, dijo.



“Esto es nuevo en la historia de la humanidad y esto está funcionando”, dijo.

Detenciones extrajudiciales en Jersón

Cientos de ucranianos fueron detenidos y desaparecieron forzosamente en Jersón después de que Rusia tomara la provincia, evidenciando una campaña "premeditada", dijo un grupo de la Universidad de Yale que investiga los crímenes de guerra.



El Observatorio de Conflictos, un grupo de investigación dependiente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, dijo que había documentado 226 detenciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Jersón.



Alrededor de una cuarta parte de ese número fueron supuestamente sometidos a tortura y cuatro murieron bajo custodia.

Reencuentro entre familiares ucranianos en Jersón. Foto: AFP

La mayoría de las detenciones y desapariciones fueron llevadas a cabo por el ejército ruso y la agencia de seguridad FSB, y la mitad de los detenidos "no parecen haber sido liberados", indicó el Observatorio del Coflicto en un informe.



El informe señala que gran parte de los detenidos y desaparecidos son hombres en edad militar, entre los que se encuentran funcionarios, líderes de la sociedad civil, profesores, agentes de la ley y periodistas.



"Estos hallazgos demuestran una serie de denuncias alarmantes sobre el trato a los detenidos, incluidas las denuncias de muertes bajo custodia; el uso generalizado de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el saqueo de los detenidos (y) la violencia sexual y de género", señala el informe.



El patrón de los detenidos muestra que la campaña fue "premeditada", añadió.



El Observatorio del Conflicto indicó que, mientras algunos de los detenidos fueron liberados, "muchos otros permanecen detenidos o están desaparecidos, con un destino desconocido para sus familias", desde que las fuerzas rusas se retiraron de la ciudad de Jersón el 11 de noviembre.



"Este informe deja claro que las fuerzas rusas deben rendir cuentas por los crímenes que supuestamente cometieron en Jersón", apunta el informe.