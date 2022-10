¿Qué pasará en Reino Unido tras la renuncia de la primera ministra, Liz Truss?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera ministra británica, Liz Truss, no pudo vencer el caos político de las últimas semanas y renunció hoy finalmente tras 45 días de haber asumido en el cargo, al reconocer que es “la mejor decisión para mantener a Reino Unido en una condición económica estable”.

Fuentes de Downing Street admitieron a los principales medios locales que la última jornada de la premier ha sido “difícil”, luego de que al menos 17 diputados han pedido que dimita por la crisis generada a raíz del desmantelamiento prácticamente total del programa fiscal que anunció el Ejecutivo en septiembre.

“Soy una luchadora, no alguien que abandona”, dijo Truss ayer durante la sesión parlamentaria, en una jornada turbulenta en la que dimitió la ministra del Interior, Suella Braverman.



Truss, que ya ha notificado al rey Carlos III, permanecerá al frente del Gobierno hasta que se elija a un sustituto.

¿Cómo elegir a un nuevo líder tory?

Los candidatos que se presenten para ser líderes -pueden ser muchos- deben ser nominados por otros dos legisladores conservadores.



Los legisladores conservadores luego realizan varias rondas de votaciones para acortar la lista. Cada vez, se les pide que voten por su candidato favorito en una votación secreta, y la persona con la menor cantidad de votos es eliminada.



Este proceso se repite hasta que queden dos candidatos. Anteriormente, las votaciones se llevaron a cabo todos los martes y jueves, pero el parlamento debe interrumpir su receso de verano de seis semanas el 21 de julio, por lo que es posible que el proceso deba acelerarse.



Los dos candidatos finales luego se someten a una votación por correo de la membresía más amplia del Partido Conservador, y el ganador es nombrado nuevo líder.



El líder del partido con mayoría en la Cámara de los Comunes es el primer ministro automáticamente. Él o ella no tiene que convocar elecciones anticipadas, pero tiene el poder de hacerlo.

¿Cuánto puede demorar? Los Tory, es decir integrantes del Partido Conservador del Reino Unido, ya han informado que la votación de un nuevo primer ministro será la semana próxima. Graham Brady, el presidente del Comité, aseguró que habló con el presidente del partido, Jake Berry, quien confirmó que “será posible llevar a cabo una votación y concluir una elección de liderazgo para el viernes 28 de octubre. Así que deberíamos tener un nuevo líder antes de la declaración fiscal, que tendrá lugar el 31″ de este mes, dijo.



La duración del proceso para elegir a un líder puede variar, dependiendo de cuántas personas se presenten. Theresa May se convirtió en líder menos de tres semanas después de que David Cameron renunciara en 2016 y todos los demás contendientes abandonaran a mitad de la carrera.



Johnson se enfrentó al exministro de salud Jeremy Hunt en la segunda vuelta de los miembros conservadores para reemplazar a May en 2019 y asumió el cargo dos meses después de que May anunciara su intención de renunciar.



Hablando fuera de Downing Street, Truss dijo que permanecería en el cargo hasta que se elija a un nuevo primer ministro.

Piden elecciones

No obstante, algunos políticos y partidos están solicitando que se llame a elecciones. El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, pidió este jueves la celebración inmediata de unas elecciones generales anticipadas en el Reino Unido, ante el "caos" en el que está sumido el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Liz Truss.



"Necesitamos unas elecciones generales ahora", afirmó Starmer, en un discurso ante el congreso anual de la confederación sindical TUC, en el que expuso las prioridades de un futuro Ejecutivo laborista.



El dirigente sostuvo que el Partido Conservador debe "dejar el futuro del país fuera de sus patéticas trifulcas" y acusó al Gobierno de haber alcanzado "un nuevo y caótico mínimo", tras la dimisión ayer de la ministra del Interior, Suella Braverman, y una accidentada votación en la Cámara de los Comunes.



"Todos los fracasos de los últimos 12 años (de mandato conservador) están a punto de estallar", dijo a los delegados sindicales reunidos en la ciudad inglesa de Brighton.



La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se sumó este jueves a la petición de elecciones generales en el Reino Unido, por considerar que son "un imperativo democrático" tras el anuncio de dimisión de Liz Truss como primera ministra.



En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, la líder independentista escocesa señaló que "no hay palabras para describir este desastre total", en alusión a las recientes turbulencias vividas en el Reino Unido por las decisiones del Ejecutivo de Truss.



"Va más allá de la hipérbole y la parodia. La realidad es que es la gente normal la que está pagando el precio", opinó.

La dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP) dijo asimismo que "los intereses del partido 'tory' no deberían preocuparle a nadie ahora mismo" y aseveró que "unas elecciones generales son ahora un imperativo democrático".



En esta línea se pronunció también hoy el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, quien hizo otro llamamiento a la celebración de elecciones generales tras el anuncio de dimisión de Truss.



"No necesitamos otro primer ministro conservador que vaya tambaleándose de crisis en crisis", consideró en un tuit el líder liberaldemócrata.



Este político apuntó que "se necesitan unas elecciones generales ahora y a los conservadores fuera del poder".

Por su parte, el líder de los conservadores en la Asamblea galesa, Andrew Davies, indicó que la primera ministra británica "ha hecho lo correcto al dimitir".



"Los ciudadanos, dondequiera que vivan en el Reino Unido están preocupados, con razón, sobre la crisis del coste de la vida", agregó.

Davies señaló que "el nuevo primer ministro debe afrontar esta situación con rapidez y proporcionar liderazgo, confianza y esperanza a todas las personas de todo el país".



"El Partido Conservador debe hacer frente a este desafío y cumplir para los ciudadanos de Gales y del Reino Unido", agregó.