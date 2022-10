El gobierno de Liz Truss duró menos que una lechuga: la sátira de un medio británico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves renunció la primera ministra británica, Liz Truss, 45 días después de ser designada para ese cargo por la reina Isabel II. Días antes, la animada prensa británica, generalmente dividida, esta vez se unió en la opinión de que el gobierno de Truss tenía los días contados.

El seminario The Economist dijo que el tiempo que Truss controlaría el gobierno antes del “minipresupuesto” del 23 de septiembre que incendió los mercado tenía “más o menos la duración de una lechuga”.



En la misma línea, el tabloide Daily Star publicó un video en vivo de la primera ministra junto a una planta de lechuga adornada con una peluca rubia, ojos y boca. Se hace una pregunta: “¿Puede Liz Truss durar más que esta lechuga?”.



Este jueves, tras la dimisión de la mandataria, el vivo celebró la victoria de la lechuga y abrió un chat en directo para que las personas dejaran sus mensajes, donde se puede leer: "¡Felicitaciones, lechuga!" o "¿Podría dar la lechuga un discurso de victoria?", entre otros.

The Sun, de línea conservadora, la calificó de “primera ministra fantasma” y dijo que “por el bien del país, no podemos seguir así”.



The Guardian, de tendencia centroizquierdista, comparó a los conservadores con una tripulación de amotinados: “Truss no ha abandonado a su partido. Pero parece que este la ha abandonado a ella”.