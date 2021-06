Organismos internacionales atan la recuperación económica a la vacunación contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los líderes mundiales deben asumir un “nuevo compromiso” para trabajar por una distribución más equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo si quieren derrotar la pandemia, afirmaron ayer martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en un comunicado conjunto publicado en el diario Washington Post.

“Está muy claro que no podrá haber resistencia mundial a la pandemia de COVID-19 sin poner fin a la crisis sanitaria. El acceso a las vacunas es clave para ambos”, dice el comunicado. “Acabar con la pandemia es posible y requiere una acción global hoy”.

El manifiesto fue firmado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.



Todos ellos piden que el G7, en su próxima cumbre en el Reino Unido a finales de este mes, acuerde “una estrategia más coordinada, respaldada por nuevos fondos, para vacunar al planeta”, y que acepte contribuir con 50.000 millones de dólares a un plan contra la pandemia que ya fue propuesto por el FMI.



El objetivo es vacunar al menos al 40% de la población mundial de aquí a fines de año y al menos al 60% antes de finales de 2022 para lograr una sostenible recuperación económica mundial.



La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó que no habrá una recuperación verdadera de la crisis económica causada por el COVID-19 hasta que la pandemia no haya terminado del todo, por lo que pidió mayores esfuerzos en la vacunación global.



“No vamos a tener éxito a la hora de superar la crisis económica que causó esta pandemia hasta que esta no haya terminado de un modo duradero”, señaló en una rueda de prensa junto a sus colegas de la OMC, la OMS y el Banco Mundial.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Foto: Archivo El País.

Georgieva insistió en que la vacunación en dos velocidades, con países que avanzan rápidamente en la inmunización mientras en otros se desarrolla de forma más lenta, puede frenar la recuperación económica global.



Ello también tiene riesgos en el campo sanitario, pues los países con ritmo más lento de vacunación “pueden ser campos de cultivo para mutaciones del virus a menos que aceleremos el fin de la pandemia en todas partes”, afirmó.



La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, añadió en la misma rueda de prensa que actualmente el mundo sufre un gran cuello de botella en la producción de vacunas, ya que la capacidad global de fabricación antes de la pandemia era de unos 5.000 millones de dosis y ahora necesita manufacturar dos o tres veces más.



“No se está invirtiendo lo suficiente para ampliar esta producción, por lo que estamos trabajando con los fabricantes para rectificar esto, debatiendo posibles transferencia de tecnología y conocimientos, o acuerdos en materia intelectual”, señaló, en alusión a la suspensión de patentes que se negocia en la OMC.

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, insistió en que “es urgente conseguir que las vacunas estén disponibles para todos”, por lo que pidió a los países con gran número de dosis almacenadas que las liberen y compartan lo antes posible.



Malpass señaló que su entidad dispone de 12.000 millones de dólares para brindar ayuda financiera a los países donde la vacunación sea aún insuficiente, con el fin de aumentar la distribución y llevar a cabo campañas de concienciación sobre la necesidad de inmunizarse. (Con información de AFP y EFE)