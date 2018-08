Murió un corredor en la media maratón de Buenos Aires 

La edición 2018 de la Media Maratón de Buenos Aires quedó marcada por la tragedia. Es que Osvaldo Norberto Carrizo, un corredor santafesino, murió en el hospital poco después de desplomarse en plena carrera. El atleta, de 55 años, se descompensó en el kilómetro cuatro de la carrera y recibió el auxilio rápidamente. Sin embargo, no pudo recuperarse y perdió la vida en el Hospital Fernández. La causa de la muerte, según el parte oficial de la organización de la carrera, fue "paro cardiorrespiratorio, fibrilación venticular".



Además, según confirmó Alberto Crescenti, director del SAME, otro competidor, de 37 años, también tuvo que ser trasladado al Hospital Pirovano y luego al Hospital Fernández, tras ser atendido en plena carrera.



El comunicado oficial



Los organizadores de la Media Maratón de Buenos Aires emitieron el siguiente comunicado.



"La nota triste de la jornada fue el fallecimiento -por un paro cardíaco- de un corredor, poco después de la largada. Osvaldo Carrizo, santafesino de 55 años, se desvaneció a la altura del kilómetro 4. Ello sucedió a las 8.00 de la mañana y al instante fue atendido por un cardiólogo y trasladado en la ambulancia -que se encontraba allí- hasta el Hospital Fernández, donde llegó 7 minutos después. Sin embargo, no pudo ser recuperado y la causa del deceso fue "paro cardiorrespiratorio, fibrilación venticular". Tanto desde la Asociación Ñandú, organizadora de la competición, como del Gobierno de la Ciudad, se brindó la asistencia inmediata y las medidas de asistencia a sus familiares".