Johnson dispuesto a pedir una prórroga del Brexit

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, enviará una carta a la Unión Europea pidiendo un aplazamiento del Brexit si no se logra un acuerdo de divorcio para el 19 de octubre, reconoció por vez primera el gobierno ayer viernes.

A falta de pocos días para la fecha de salida el 31 de octubre, Johnson ha reiterado en numerosas ocasiones que no pediría una extensión del plazo, pero también ha asegurado que no incumplirá una nueva legislación que lo obliga a solicitar una prórroga si no se pacta una nueva salida.



Johnson no ha explicado la aparente contradicción en sus declaraciones y la oposición sospecha que buscará una escapatoria legal o intentará presionar a la UE para que se niegue a aceptar una solicitud de prórroga.



El miércoles, Johnson entregó sus nuevas propuestas a la UE para intentar sellar un acuerdo, aunque esta respondió con escepticismo, asegurando que son necesarias concesiones si se quiere evitar un Brexit sin acuerdo.



Apenas una semana después de que la Corte Suprema británica sentenció que Johnson suspendió el Parlamento de forma ilegal, y a pocas semanas del plazo, activistas contrarios al Brexit acudieron a la Justicia para intentar garantizar un aplazamiento si no se logra un pacto que suavice la transición.



Presentaron dos demandas relacionadas contra Johnson en los tribunales escoceses, con la intención de conseguir una orden que lo obligue a cumplir con la llamada Ley Benn. Esta legislación fue aprobada por el Parlamento el mes pasado y busca obligar al primer ministro a que solicite un aplazamiento si no sella un pacto de salida en las dos próximas semanas.



Si no lo logra, quieren que el tribunal use sus poderes, que no están disponibles para los magistrados ingleses, y escriba a los líderes de la UE pidiendo una prórroga en su nombre.



Aunque ha dicho que cumplirá la ley, Johnson también ha afirmado que preferiría estar “muerto en una zanja” a pedir un nuevo plazo.