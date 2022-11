Históricas protestas en China contra la política de “cero covid”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Shanghá, la Policía actúa para detener a numerosos manifestantes durante las protestas contra las condiciones de vida, a raíz de la política de “covid cero” que aplica el gobierno.



Cientos de personas manifestaron ayer en varias ciudades de China, donde la indignación crece contra la política de “cero covid” impuesta por las autoridades desde hace casi tres años.

En Shanghái, una ciudad de más de 25 millones de personas y que soportó este año un confinamiento de dos meses que provocó escasez de alimentos, cientos de personas marcharon en silencio por el centro.



Según explicó un testigo, los manifestantes mostraban hojas en blanco -un gesto que se ha convertido en un símbolo de protesta contra la censura en China- y flores blancas. La policía llegó luego y los dispersó, dijo el testigo, que requirió el anonimato.



Múltiples testigos afirmaron que la policía de Shanghái, que no quiso hacer declaraciones a la prensa, se llevó a varias personas por la fuerza. Por la noche, un periodista constató que había en el lugar fuertes medidas de seguridad. Decenas de policías con chalecos amarillos acordonaron las calles donde se había llevado a cabo la protesta, mientras otros agentes pedían a la gente que abandonara la zona.



Horas antes, una multitud se congregó cerca de la calle Wulumuqi -el nombre en mandarín de la ciudad de Urumqi- con gente gritando “¡Xi Jinping, renuncie, renuncie!”, en una rara muestra de rechazo al presidente chino, según un video divulgado por redes sociales.

Urumqi y Wuhan

En Urumqi, en la región de Xinjiang (oeste), diez personas fallecieron el jueves en un incendio. El siniestro generó indignación en las redes sociales por considerar que los confinamientos complicaron el rescate de las víctimas.



Ayer, entre 300 y 400 personas estuvieron concentradas a orillas de un río en Pekín, gritando: “¡Todos somos el pueblo de Xinjiang! ¡Vamos, pueblo de China!”.



Periodistas de la AFP observaron a la multitud entonando el himno nacional y escuchando discursos, mientras una hilera de coches de la policía permanecía al otro lado del canal.



También se organizaron protestas en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, donde se detectaron los primeros casos de coronavirus. Allí se manifestaron, según videos difundidos en directo en las redes sociales, una multitud de habitantes indignados.

Pekín

Más temprano, cientos de estudiantes de la prestigiosa Universidad Tsinghua, en Pekín, se manifestaron en el campus, según un testigo contactado por AFP y videos en las redes.



El testigo contó que hacia las 11H30 (03H30 GMT), una estudiante blandió una hoja en blanco y otras mujeres se unieron a ella. “Cantamos el himno y la Internacional y gritamos ‘la libertad triunfará’, ‘no a los test’, ‘queremos comida’, ‘no al confinamiento, queremos libertad’”, agregó.



“Esto no es una vida normal, estamos hartos. Nuestras vidas no eran así antes”, decía un orador.



En la Universidad de Pekín, cercana a la de Tsinghua, también tuvo lugar una vigilia en memoria de las víctimas del incendio de Urumqi. Según un estudiante que participó, se congregaron entre 100 y 200 personas en protesta.



“Oí a la gente gritar: ‘no a los test covid, sí a la libertad’”, explicó con imágenes y videos que corroboraban los hechos.



Según otras grabaciones, hubo manifestaciones en Nankin (este), así como en Xian, Canton (sur), entre otras ciudades.

Hartazgo

Las protestas se dan en medio del hartazgo de la población por la estrategia gubernamental de cero tolerancia con el covid.



China es la última gran economía que mantiene la estrategia de “cero covid”, con confinamientos, extensas cuarentenas y test masivos para erradicar los focos de contagio apenas aparecen.



Ayer China registró 39.506 contagios locales de covid-19, una cifra récord para este país de 1.400 millones de habitantes.



Tras el mortal incendio de Urumqi, cientos de personas se congregaron frente al gobierno local coreando “¡levanten el confinamiento!”, según imágenes parcialmente verificadas por AFP.

Manifestaciones contra la política de 'cero covid' en China. Foto: AFP

La AFP pudo verificar los videos mediante la geolocalización de puntos de referencia locales, pero no pudo determinar cuándo se realizaron las manifestaciones.



Después de las protestas, las autoridades dijeron el sábado que Urumqi “había reducido las transmisiones sociales a cero” y que restaurarían la “vida normal” en áreas de bajo riesgo de forma ordenada.



China, país prácticamente aislado del resto del mundo desde principios de 2020, ha sufrido desde inicios del presente año numerosas oleadas de rebrotes atribuidas a la contagiosa variante ómicron, que ha puesto en jaque la estrategia nacional de tolerancia cero frente al coronavirus al provocar cifras de contagios superiores incluso a las del comienzo de la pandemia.



Picos más altos que al inicio de la pandemia Según datos de la Comisión Nacional de Sanidad de China, la capital china, Pekín, especialmente blindada contra los rebrotes desde 2020, experimenta ahora sus niveles más altos de contagios: el pasado sábado fueron detectados más de 4.300 nuevos casos, de los que el 82 % son asintomáticos, según los estándares de las autoridades sanitarias.



El país, ayer, por cuarto día consecutivo, llegó a su récord de infecciones al detectar casi 40.000 nuevos contagios, aunque más del 90 % de ellos son considerados asintomáticos y no engrosan los balances oficiales de casos confirmados.



Las cifras muestran que cerca de 1,8 millones de personas permanecen actualmente bajo cuarentena, ya que la directriz pasa por trasladar a centros hospitalarios o de aislamiento a los infectados y a quienes han estado expuestos.

El científico Fauci dijo que China no protegió a las personas mayores

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró ayer que a la estrategia del Gobierno chino contra la covid le ha faltado transparencia y una mayor protección a la población más vulnerable.



“En todo lo que hemos tenido que afrontar en décadas, ya sea la gripe aviar o el SARS original en 2002, incluso cuando no hay nada que esconder actúan de forma sospechosa y no transparente”, dijo a la NBC.



Fauci estimó que puede deberse a que no quieren que se les vea culpables. “No tienes la culpa si algo evoluciona en tu país, pero averigüemos qué sucedió para poder ser transparentes al respecto y evitarlo de cara al futuro”, dijo.



El epidemiólogo, cara visible de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia, añadió que los confinamientos en China han sido particularmente severos sin dejar clara a la población la meta fijada. “El objetivo final era que toda la gente estuviera vacunada. Entonces puedes entender confinamientos temporales. Pero ellos entraron en confinamientos prolongados sin ninguna ganancia aparente, lo que no tiene sentido desde un punto de vista de salud pública”, afirmó.



Añadió que tampoco se protegió a la gente de la tercera edad, asegurándose de que fuera vacunada”.