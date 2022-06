Habló Miah, la única sobreviviente del tiroteo de Texas: "No quiero que vuelva a suceder"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miah Cerrillo, una niña de 11 años que se untó con la sangre de su amiga asesinada para hacerse la muerta durante el tiroteo en una escuela de Texas hace dos semanas, testificó este miércoles en el Congreso de Estados Unidos.

Miah Cerrillo, una alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, relató a los legisladores la terrible experiencia que vivió cuando 19 de sus compañeros de clase y dos maestras fueron baleadas en el aula por un joven de 18 años.

Miah tiene pesadillas y todavía se está recuperando de fragmentos de bala en la espalda y lidiando con el trauma, dijo su padre, Miguel Cerrillo, al diario USA Today.



El testimonio de Miah tuvo lugar cuando el Congreso enfrenta una presión cada vez mayor para responder a la creciente violencia armada en todo el país, especialmente en forma de tiroteos masivos (incidentes con al menos cuatro muertos o heridos, sin incluir al atacante).

MIRA TAMBIÉN Video El potente mensaje de Matthew McConaughey en la Casa Blanca tras tiroteo en Texas

"No quiero que vuelva a suceder"

No quiero que vuelva a suceder", imploró el miércoles al Congreso de Estados Unidos.



Miah Cerrill dijo que ya no se sentía segura en la escuela, durante una audiencia sobre la regulación de armas de fuego en Estados Unidos.



Cuando se le preguntó en un testimonio en video pregrabado qué quería que sucediera en su escuela, respondió: "Tener seguridad". Cuando se le preguntó si se sentía segura en la escuela, negó con la cabeza y dijo: "No quiero que vuelva a suceder".



Regulación de armas

Las masacres ocurridas en la escuela de Miah y, días antes, en un supermercado en Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, han conmocionado a la nación, reavivando los llamados urgentes para reformas de seguridad de armas.



El panel escuchará a sobrevivientes y familiares de víctimas en tiroteos masivos recientes, incluidos Félix y Kimberly Rubio, los padres de Lexi Rubio, una de las compañeras de escuela de Miah que fueron asesinadas.

Roy Guerrero, un pediatra que atendió a varias víctimas en Uvalde, y Zeneta Everhart, la madre de un sobreviviente de la matanza racista de Buffalo, que dejó a 10 afroestadounidenses muertos, también se pronunciarán.



Un grupo de senadores demócratas y republicanos está trabajando en una normativa que, aunque limitada, podría convertirse en el primer intento serio de reformar la regulación de armas en décadas.