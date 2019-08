Fernández dice que no cerrará la economía y renegociará con FMI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina abrirá hoy lunes una semana en la que estrenará ministro de Economía, tras el desastre electoral del gobierno en las primarias del domingo 11, que colocaron al opositor Alberto Fernández como favorito a ganar las elecciones generales del 27 de octubre próximo. Los mercados, que se pusieron nerviosos el lunes 12, también procesarán a partir de hoy las declaraciones de ayer domingo de Fernández, que dijo que Argentina está “virtualmente” en default y que se debe renegociar el acuerdo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.

El nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, hasta ahora integrante del gabinete de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mantuvo ayer varias reuniones en su casa. La más relevante fue con su predecesor Nicolás Dujovne, que presentó renuncia el martes 13, pero que salió formalmente del gobierno la noche del sábado cuando Macri se la aceptó.



Otra reunión clave fue con Guido Sandleris, presidente del Banco Central. La charla giró en torno a tres temas: el dólar, las reservas y la necesidad de devolver la calma rápidamente a los mercados financieros.



“Hablaron de llevar tranquilidad a los mercados y de la necesidad de cortar la volatilidad”, contaron a La Nación en el entorno del nuevo ministro.



Se trataron de reuniones claves tras una semana en la que el dólar subió entre 20% y 25%, las reservas cayeron casi 4.000 millones de dólares y las calificadoras se bajaron la nota a la deuda argentina. El riesgo país cerró en más de 1.650 puntos básicos el viernes, luego de alcanzar en la semana casi los 2000 durante la semana.



El presidente Macri recibirá hoy lunes al nuevo ministro.



La Nación y Clarín publicaron ayer domingo declaraciones de Fernández, el favorito para ganar las elecciones del 27 de octubre, en las que fija posición sobre el acuerdo con el FMI, la relación Mercosur-Unión Europea, Jair Bolsonaro y Donald Trump, entre otros asuntos.



Fernández dijo que Argentina está “virtualmente” en default, que debe “renegociar” su acuerdo con el FMI, y prometió no cerrar la economía como temen en el gobierno Brasil. Aseguró además que el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea aún “no existe”, y que demandará otros dos años.



“Yo diría que hay una sola realidad incontrastable y es que Argentina en estas condiciones no está pudiendo pagar las obligaciones que asumió”, dijo Fernández al diario Clarín sobre el acuerdo que el gobierno negoció con el FMI por 56.000 millones de dólares para estabilizar el mercado cambiario.



“En verdad que si a Macri no lo hubiera auxiliado el Fondo Monetario estaría en default. Cuando dicen que ellos han logrado que Argentina esté en el mundo, yo no sé por qué lo dicen, porque el mundo dejó de prestarle dinero y nadie del mundo vino a invertir en la Argentina”, agregó.



“Tenemos que entender que estamos virtualmente en condiciones de default, y por eso los bonos argentinos valen lo que valen, porque el mundo se da cuenta que no se puede pagar”, lanzó Fernández.



Aunque sostuvo que “Argentina debe cumplir sus obligaciones”, recordó la negociación “uno por uno” con los tenedores de deuda argentina tras el default de 2001 que marginó al país de los mercados financieros internacionales por años.

“Hay que sentarse a discutir uno por uno, como hicimos con la deuda en su momento. Acuérdense de que nosotros le pedimos a los tenedores de bonos que acepten una quita del 75 por ciento”, sostuvo. “La única solución que aparece es postergar las fechas” de pago, le dijo a La Nación.



“Yo no tengo problema en ayudarlo al presidente a renegociar en el sentido que yo propongo, pero lo que sí tengo mucho problema es tener que ir a explicarle al Fondo los incumplimientos del presidente. Eso que lo explique el presidente”, amplió en Clarín.



Foto: Reuters



“Hay que actuar con sensatez, y sensatez es que Argentina debe cumplir sus obligaciones”, opinó.



Fernández criticó el acuerdo entre el Mercosur y la UE alcanzado tras 20 años de negociaciones. “El tratado no existe, (...) lo que existe es una serie de puntos a acordar que va a demandar dos años de negociación”, señaló. “Lo que voy a hacer con el acuerdo es (…) tratarlo, estudiarlo, tratar de sacar las mayores ventajas para Argentina, rechazar las cosas nocivas. Y si podemos llegar a un acuerdo, bienvenido sea”, concluyó en Clarín.



“Para mí, el Mercosur es un lugar central. Y Brasil es nuestro principal socio y lo va a seguir siendo. Si Bolsonaro piensa que yo voy a cerrar la economía y que entonces Brasil se va a ir del Mercosur, que se quede tranquilo, porque no pienso cerrar la economía. Es una discusión tonta”, declaró a La Nación en respuesta a los anuncios del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes.



La semana pasada, Guedes advirtió que Brasil saldrá del Mercosur si Fernández llega al poder y quiere cerrar la economía del bloque.



Sobre Bolsonaro, afirmó a Clarín: “Me molesta la forma y la prepotencia con la que habla, entre otras cosas. Pero la verdad, Brasil es mucho más importante que Bolsonaro”.



“Bolsonaro y Trump fueron los presidentes que eligieron los brasileños y los estadounidenses y punto. Yo no tengo nada más que decir al respecto, tengo que tratar con ellos”, agregó.

La semana pasada Fernández se refirió a Bolsonaro como “racista, misógino y violento”.



Consultado sobre cómo controlar la volatilidad cambiaria que golpea a Argentina, Fernández reiteró lo que dice desde el domingo 11: “Tratar de preservar las reservas”.



“Es lo único que nos queda después de todo el daño que se ha hecho”, manifestó.



Sobre Macri, fue muy crítico. “Lo único que produjo Macri en cuatro años fueron casi cinco millones de pobres”, lanzó.

Jair Bolsonaro afirmó que los argentinos retiran “en masa” el dinero de los bancos por el posible triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Foto: AFP

Bolsonaro: "Sacan en masa el dinero de los bancos".

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró ayer domingo que la gente en Argentina retira “en masa” el dinero de los bancos por el posible triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en las elecciones de octubre. “Con el posible retorno de la banda del Foro de San Pablo (que agrupa a fuerzas de izquierda de Latinoamérica y el Caribe) en Argentina, ahora el pueblo saca, en masa, su dinero de los bancos. Argentina, por el populismo, (está) cada vez más cerca de Venezuela”, señaló Bolsonaro en un comentario en su cuenta de la red Twitter. El mandatario brasileño ya había realizado un comentario similar tras conocerse los resultados de las primarias del domingo 11 que dejaron a Fernández como favorito para las elecciones de octubre. “Argentina se está hundiendo en el caos, Argentina comienza a seguir el rumbo de Venezuela porque, en las primarias, bandidos de izquierda empezaron a volver al poder”, dijo entonces Bolsonaro.



El presidente brasileño también había dicho la semana pasada tras el éxito electoral de la fórmula Fernández-Kirchner que no quería a los “hermanos argentinos” huyendo hacia Brasil si el kirchnerista Frente de Todos vencía en las elecciones de octubre, comparando la situación con la oleada de refugiados que Brasil enfrenta en su frontera norte con Venezuela.