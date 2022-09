Chile recuenta los votos del histórico plebiscito constitucional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chile comenzó este domingo el conteo de votos del histórico plebiscito sobre la nueva Constitución, una de las votaciones más importantes de los últimos años, que puede tener como resultado un profundo cambio en su modelo de país.

Más de 15,1 millones de ciudadanos fueron llamados a votar para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución redactada durante un año por una convención elegida tras la ola de protestas de 2019.



Los resultados, que se prevén muy ajustados, se conocerán un par de horas después del cierre, y está previsto que el mandatario chileno, Gabriel Boric, ofrezca un mensaje en cadena nacional después, sea cual sea la opción ganadora.

La ministra portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, afirmó que el balance de la jornada de votación para el plebiscito constitucional "es positivo". "Queremos agradecer a todos quienes están contribuyendo a que esta jornada sea participativa, sea segura, sea tranquila, sea democrática" agregó Vallejo.



La vocera se refirió, igualmente, al voto en el extranjero, que dijo "se ha desarrollado con tranquilidad, normalidad y con una importante participación de nuestros compatriotas en el exterior".

El presidente de la República, Gabriel Boric, acompañado de su pareja, Irina Karamanos, sus padres y uno de sus dos hermanos, votó este domingo en la ciudad meridional de Punta Arenas, e instó a los chilenos a "escribir nuestra historia" frente a los "ojos del mundo que nos está mirando".



En declaraciones a los medios tras depositar su sufragio, el mandatario garantizó, asimismo, que sea cual sea el resultado el Ejecutivo agotará su legislatura y convocará a todas las fuerzas sociales y políticas para continuar con el proceso, ya sea de aplicar el nuevo texto en caso de que gane el apruebo o de escribir otro en caso de rechazo.



"Este es un momento histórico del cual es muy importante que todos y todas independiente de nuestra opción nos sintamos profundamente orgullosos porque en los momentos difíciles que pasamos como país tomamos como camino, como opción para resolver nuestras diferencias, avanzar en más democracia y nunca en menos", recordó.



"Estamos construyendo un país en unidad e independiente de cual sea el resultado el rol que voy a ejercer como presidente de la República y como Gobierno nos vamos a empeñar junto a ustedes es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, en igualdad, en mayor crecimiento para todos y para todas", afirmó.



"Nos están mirando, desde todo el mundo, ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo", propuso.



"Puedo garantizar que nuestra voluntad y nuestra acción independiente de cual sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores, de todas las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de los partidos políticos, queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso", subrayó.



"Ya sea para implementar el texto de la nueva constitución, para lo cual ya hemos convocado a varios constitucionalistas y varias personalidades de la sociedad civil o también para darle continuidad al proceso constituyente en caso de ganar la otra opción", afirmó.



Existe "en la gran mayoría el ánimo de trabajar juntos, las divisiones no nos hacen bien y cuando nos unimos es cuando sale lo mejor de nosotros, de nuestra identidad", agregó.



El presidente insistió en que continuará con su agenda durante los tres años y medio que le restan de mandato y no descartó la posibilidad de que haya una reestructuración de Gobierno en los próximos días o semanas al asegurar que ha aprendido, de sus predecesores "que hay que evaluar de forma continua a los equipos".



"Tengan la certeza de que el día de hoy en la noche, el día de mañana y los tres años y medio que nos restan vamos a seguir gobernando firmes en el timón y que las prioridades de ustedes, la ciudadanía, eso no va a cambiar un ápice independiente de cual sea el resultado", destacó.