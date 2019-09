Boris Johnson acorralado: Corte Suprema británica resolvió que cierre del parlamento fue ilegal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Boris Johnson lleva apenas dos meses en el gobierno, pero ya ha recibido más golpes que sus dos antecesores en los tres años que siguieron al referéndum que puso en marcha el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para el próximo 31 de octubre y que se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para los británicos.

El último de los golpes, el más duro hasta hora, Johnson lo recibió ayer martes, cuando la Corte Suprema del Reino Unido consideró “ilegal” y “sin efecto” su decisión de suspender el Parlamento hasta el 14 de octubre, dos semanas antes del Brexit.



El fallo de la Corte, la decisión constitucional más importante en décadas, fue una seria reprimenda a Johnson. “La decisión de aconsejar a Su Majestad que prorrogue (suspenda) el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, dijo la presidenta de la Corte, Brenda Hale.

Los líderes de la oposición pidieron a Johnson que renuncie inmediatamente por engañar a la reina Isabel.



Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU y ayer adelantó su regreso a Londres, afirmó estar “profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron”. “No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit”, dijo. Sin embargo, “este es obviamente un veredicto que respetaremos”, aseguró.



“Según la ley, el Reino Unido abandona la UE el 31 de octubre, pero lo más importante para nosotros ahora es conseguir un buen acuerdo y en eso es en lo que estamos trabajando”, dijo en Nueva York. “Y para ser sincero, este tipo de cosas en el Parlamento o en los tribunales no lo hacen más fácil”, agregó Johnson.



Con el fallo de la Corte a su favor, los diputados volverán al trabajo hoy miércoles, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien había denunciado la suspensión del Parlamento como un “ultraje constitucional”.



Y se vislumbra un terremoto político para el controvertido primer ministro. “Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir”, afirmó el nacionalista escocés Ian Blackford.

En el congreso anual del Partido Laborista, en Brighton, también el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar. “Esta crisis solo puede solucionarse con elecciones”, lanzó Corbyn, quien adelantó su discurso de clausura, inicialmente previsto el miércoles, para regresar a Londres. Corbyn recordó la posición oficial votada el domingo por el congreso: si los laboristas llegan al gobierno convocarán un referéndum que contemple la anulación del actual Brexit.



Sin embargo, Johnson no tendrá el apoyo laborista para convocar elecciones legislativas anticipadas -una decisión que precisa el voto de dos tercios de los diputados- hasta que se descarte totalmente el riesgo de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, reafirmó.



En unos comicios, Johnson partiría como favorito. Según un promedio de encuestas publicado esta semana por la BBC: los conservadores obtendrían 33 escaños, los laboristas 24, los liberaldemócratas 19 y el Partido del Brexit 13.



Johnson había suspendido las dos cámaras del parlamento británico del 10 de septiembre y hasta el 14 de octubre. El primer ministro justificó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno aunque solo suele prolongarse una semana.

Sin embargo, diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de intentar amordazar a la oposición y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la UE.



La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales.



Dada la importancia de la cuestión, la Corte Suprema puso en el caso a once de sus doce jueces, que la semana pasada escucharon los argumentos de los demandantes y de los abogados del gobierno, para quienes no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión por ser una decisión “de naturaleza política”.

Una las querellas había sido iniciada por la empresaria y activista antibrexit Gina Miller. Su abogado, David Pannick, alegó que la duración de la suspensión demostraba que el objetivo de Johnson era “silenciar al parlamento”.



Ahora, “los diputados deben ser valientes y audaces y pedir cuentas a este gobierno sin escrúpulos”, lanzó Miller tras conocerse el veredicto.



Sin embargo, algunos analistas consideran que la decisión de la Corte Suprema puede acabar reforzando a Johnson. “El primer ministro juega a un juego populista. Está tratando de aparecer como el protector del pueblo contra una élite que quiere permanecer en Europa”, dijo a la AFP Matthew Flinders, politólogo en la Sheffield University.

Donald Trump apoyó al primer ministro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró ayer martes en la ONU que sería “terrible” que el Reino Unido no formalice su salida de la Unión Europea en los términos del primer ministro Boris Johnson. “Tienen que hacerlo”, dijo Trump sobre el plan de Johnson para el Brexit, cuando ambos se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU. “Sería terrible hacerlo de otra manera”, añadió.



Trump dijo a los periodistas que no tuvo “reacción” cuando escuchó que la corte británica había fallado contra Johnson. “Él es un profesional. Es solo un día más en el despacho”, dijo Trump de su contraparte británico.



Esta no es la primera vez que Trump apoya la salida del Reino Unido de la UE el 31 de octubre. Durante el gobierno de Theresa May, el presidente adelantó un gran acuerdo comercial bilateral tras el Brexit.