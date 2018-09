Vázquez confía en sortear el impacto

El presidente Tabaré Vázquez admitió ayer que la crisis por la que atraviesa Argentina es "preocupante" y que el gobierno sigue "muy de cerca" el tema, que fue motivo de análisis en el Consejo de Ministros de la víspera. No obstante, aseguró que Uruguay está preparado para enfrentar los efectos locales de las turbulencias del vecino.

"Puedo llevar total tranquilidad a la población. Uruguay está muy sólido desde el punto de vista financiero y económico; va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región", señaló a la prensa Vázquez, quien participó en el acto de toma de posesión de los directores del Hospital Pereira Rossell de Montevideo.

En este sentido, el mandatario aseguró que el país tiene un "equilibrio macroeconómico muy sólido", así como el "reconocimiento de las organizaciones internacionales" respeto a su "solvencia financiera".

De esta manera, recordó que hace "pocos días" las aseguradoras internacionales ratificaron el grado inversor de Uruguay y lo ascendieron a estable.

En línea con recientes declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, el presidente insistió en que Uruguay tiene "reservas internacionales" para "contemplar cualquier situación" que se pueda dar en el país.

Astori había dicho el viernes pasado que "Uruguay tiene reservas muy altas" lo que implica una "garantía extraordinariamente importante", al mencionar las diferencias entre la economía local y la argentina.

"No sé si habrá muchos países en el mundo cuyas reservas equivalgan al 30% del Producto como ocurre en Uruguay", dijo.

Además expresó que si bien lo que ocurre en el país vecino puede preocupar, "los bonos uruguayos se han fortalecido en el exterior (...) El riesgo país de Uruguay, lejos de aumentar por su proximidad con Argentina ha disminuido, porque (Uruguay) tiene reglas de juego claras que ha mantenido y ha generado certezas".

Por otra parte, el presidente sostuvo que "Uruguay está en el camino adecuado y esto tan dramático que se está viviendo en Argentina y también en Brasil demuestra fehacientemente que la conducción política que tuvieron los tres gobiernos del Frente Amplio (FA) ha sido la adecuada", sostuvo.

Asimismo, descartó que el país pueda sufrir una "crisis financiera", debido a las reservas internacionales con las que cuenta, que ascienden a los 17 mil millones de dólares.

Para el presidente, la crisis en Argentina puede "dilatar algo" las negociaciones que lleva adelante el Mercosur como bloque, como el acuerdo con la Unión Europea.

Ante esta posibilidad, anunció que convocó a los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Brasil, Michel Temer, y de Paraguay, Mario Abdo, para celebrar una reunión en Montevideo "a la brevedad".

Dinero K.

Una de las preguntas que recibió Vázquez fue sobre la denuncia que un empresario argentino realizó la semana pasada por supuestas irregularidades en el financiamiento de los actos políticos que el Frente Amplio realizó en Argentina durante la campaña electoral del año 2004.

"Que yo sepa, no y lo desmiento totalmente", dijo. "Todas las campañas que se hicieron en Argentina fueron con la tarea militante de los frenteamplistas en Argentina y cuando el dinero no alcanzó fue con el aporte central de FA. El FA destinó dinero propio de nuestra militancia en Uruguay para reforzar lo que faltaba. Pero con dinero propio. Nunca recibimos dinero de ningún gobierno argentino", aseguró el presidente.

Consultado sobre los posibles vínculos de la denominada "ruta del dinero K" con Uruguay, el presidente dijo que "los dineros quizá entraron, todavía no se ha demostrado. De Argentina no ha venido ninguna denuncia. Pero si entraron, dada la solidez del sistema financiero y las medidas que hemos tomado contra el lavado de activos, no lo pudieron lavar y eso demuestra la solidez de Uruguay".

Y sobre las declaraciones que días atrás realizó el director de Aduanas Enrique Canon, quien dijo que no se podía controlar el 100% de lo que ingresa al país porque las fronteras son "permeables", el mandatario coincidió. "Todas las fronteras del mundo son porosas. Si usted viaja a Estados Unidos, por ejemplo, con todos los cuidados que tienen, no le revisan todos los bolsos de mano. Hacen una medición estadística y por azar toman algunos casos para revisarlo", señaló. Y puso también otro ejemplo, que es el del aeropuerto de París, donde "hay puertas por las que salen sin hacer declaraciones".

"Es imposible revisar todo lo que ingresa a un país. Pero tenemos que tener la tranquilidad de que acá no se pude lavar dinero, porque Uruguay ha sido reconocido como el país más seguro de la región", concluyó.

El FA rechaza el ajuste de Macri

El sábado pasado el Plenario del Frente Amplio emitió un comunicado planteando su "preocupación" por el "agravamiento de la crisis social y el rechazo del nuevo ajuste económico y el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la República Argentina. Ese modelo de ortodoxia neoliberal que ha contado y aún cuenta con entusiastas apoyos en la oposición uruguaya se ha agotado y ha llevado al hambre y a la miseria de muchos argentinos".

Menos gasto y un seguimiento del impacto Desde la oposición las manifestaciones del presidente Tabaré Vázquez —y días atrás también del ministro Danilo Astori— tratando de llevar tranquilidad a la actividad económica interna, fueron vistas con cierta inquietud.



En el Partido Nacional, el senador Luis Lacalle Pou (Todos) instruyó al equipo económico que trabaja con él y que encabeza la economista Azucena Arbeleche, para que haga un seguimiento pormenorizado de la evolución de la situación en Argentina y su incidencia en el mercado interno y en el sector exportador uruguayo.



El monitoreo se hará en forma global y por subsectores, explicó a El País el senador Álvaro Delgado.



Un punto de especial preocupación es cómo estas medidas tomadas por el gobierno argentino de Mauricio Macri puedan impactar en el turismo con vistas a la ya cercana temporada. Desde el Partido Colorado, el senador José Amorín (Uruguay Batllista) pidió al gobierno que se controlen los gastos. "En Uruguay no se ha podido acotar los volúmenes de déficit fiscal. A diferencia de lo que dice el ministro Astori, la fuerte crisis argentina va a afectar a Uruguay. Seguro va a afectar al turismo. El comercio uruguayo además va a sentir a la gente que va a Argentina a hacer compras", dijo.

Distintos puntos de vista.

lucía topolansky "No sé qué piensa la oposición" Yo no sé qué piensan hoy los partidos de la oposición frente al panorama que se ve en Argentina. Vamos a esperar a escuchar algo", antes de hacer un juicio más profundo, sostuvo la vicepresidenta Lucía Topolansky. Catalogó de "brutal compromiso" el asumido por el gobierno argentino con el FMI.

josé amorín "Esta crisis va a afectar la economía" A diferencia de lo que dice el ministro Danilo Astori, la fuerte crisis argentina va a afectar a Uruguay. Seguro va a afectar al turismo. El comercio uruguayo además va a sentir a la gente que va a Argentina a hacer compras porque le conviene", analizó el senador colorado José Amorín, de Uruguay Batllista.