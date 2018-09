"Es una emergencia, les pido un aporte mayor", clamó Macri

En el marco del paquete de medidas anunciado ayer lunes, el presidente Mauricio Macri apeló a los sectores exportadores para que le ayuden a salir de la crisis cambiaria. Macri dijo que Argentina enfrenta una "emergencia" por factores externos —mencionó las crisis de Brasil y Turquía— y el impacto del escándalo de los cuadernos de las coimas durante los gobiernos kirchneristas que han minado la confianza de los inversores en el país. Por eso, hizo hincapié en la necesidad de acelerar la reducción del gasto público.

"Esta crisis no puede ser una más, tiene que ser la última", afirmó el presidente en un mensaje de 25 minutos, que grabó en la Casa Rosada y que fue difundido poco antes de las 10.

Durante su discurso, Macri confesó que "los últimos cinco meses fueron los más difíciles" de su vida desde 1991, cuando fue secuestrado. Le envió un mensaje a la oposición y destacó la importancia de que el Congreso apruebe el presupuesto 2019.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Publicado por Casa Rosada en Lunes, 3 de septiembre de 2018

"No me van a encontrar del lado de los que hipotecan el futuro del país, de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes", remarcó. Y dijo que tiene la "fortaleza" para enfrentar la crisis: "Los que se oponen al cambio pronostican el caos, pero el pasado no debe volver".

Macri explicó que decidió reincorporar las retenciones para atravesar esta situación que insistió en definir de emergencia. "Vamos a pedirle un aporte mayor a los que tienen más capacidad, me refiero a los que exportan en la Argentina", sostuvo.

El presidente le habló al campo y dijo que sabe que las retenciones son "impuestos malísimos", pero remarcó: "Les tengo que pedir que entiendan que estamos en una emergencia y necesitamos de su aporte".

Macri anunció que ampliará la ayuda social para acotar el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables. Anticipó que los beneficiarios de programas sociales recibirán refuerzos en septiembre y diciembre.

Además, prometió garantizar los alimentos en comedores comunitarios y reforzar el programa de Precios Cuidados "con un foco especial en la canasta básica". Según Macri, con la reestructura del gabinete, las medidas económicas y el acuerdo con el FMI, "empezamos a superar la crisis cuidando siempre a los que más necesitan".

El campo.

Los dirigentes agropecuarios argentinos expresaron su malestar por las medidas que incluye más retenciones. Para Dardo Chiesa, titular de CRA, estas medidas implican más retenciones.

Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, mostró su discrepancia con las medidas de gobierno. "Es corta la sábana, se ataca al sector productivo, donde la presión impositiva era alta y esto agrava aún más. Un dólar con volatilidad, que no se mantiene en el tiempo, es una foto de hoy, pero no la de mañana", indicó el productor.

Foto: Archivo El País.

En ese sentido, Chiesa dijo: "Ellos juegan con los ingresos (por el gobierno), pero los costos y el gasoil están con un precio internacional, y a la tasa del 60% ¿quién la paga? Es un golpe durísimo".

"Cambiar las reglas de juego cuando el trigo ya está sembrado es un perjuicio enorme. Hay mucha imprevisibilidad en las medidas", completó Iannizzotto.

En este contexto, Matías de Velazco, presidente de Carbap, afirmó que, a pesar de estar en contra de las retenciones, era consciente de la situación que atraviesa el país. "Los aranceles son malos siempre, de eso no hay duda, pero reconocemos el estado de crisis de la Argentina", dijo. Y agregó: "Como siempre, en aras de salir de la situación, el campo pone el hombro".

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, remarcó que la suba de las retenciones no es una buena noticia porque se afecta directamente a los medianos y pequeños productores. "Nosotros somos el sector más vulnerable de la economía", dijo.

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) opinó que existen otras herramientas "superadoras" antes que esos impuestos "distorsivos" para reducir el déficit fiscal.

"Creemos que debieran existir herramientas superadoras para lograr la generación de recursos fiscales, que incluyan a todos los sectores económicos. El impulso a la producción es la solución que la Argentina necesita en el contexto de la emergencia cambiaria que arrastramos desde hace meses", indicó la entidad. Para la SRA, el mensaje del presidente "reflejó urgencias y una solicitud específica a todos los sectores exportadores de bienes y servicios, y por supuesto al campo como el principal generador de divisas. Las medidas anunciadas desde el Ministerio de Hacienda apuntan al corto plazo, y se manifiestan como transitorias en la búsqueda del necesario equilibrio fiscal".

"Si bien en esta oportunidad también se solicitó un esfuerzo compartido con otros sectores exportadores, insistimos en que la contribución mayor debe hacerse desde el lado de la reducción del gasto público improductivo, sin dejar de atender las necesidades de los sectores sociales más vulnerables", señaló la SRA. Más allá de su opinión sobre las retenciones, la SRA señaló que Macri "nos convoca a todos los argentinos a trabajar juntos para sacar al país definitivamente de la crisis y terminar con la corrupción".