Una anciana de 84 años murió tras ser asaltada y golpeada en La Aguada

Dos hombres asaltaron a una pareja de 82 y 84 años y los tiraron al suelo. La mujer recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladada a un centro de salud, pero luego falleció.

Sobre el mediodía del pasado sábado una pareja que caminaba por las calles Nueva York y Piedra Alta, en la zona de La Aguada, fue asaltada por dos hombres.

El hombre tiene 82 años y la mujer 84. Los delincuentes los empujaron y los tiraron al suelo. Lograron llevarse la cartera de la mujer, quien momentos después fue atendida por médicos que la trasladaron a un centro de salud.

Recibió un fuerte golpe en la cabeza y murió luego, cuando estaba internada.

La Policía recorrió la zona y con los datos aportados por el hombre y otros testigos lograron detener a dos sospechosos de 27 y 26 años, este último con antecedentes penales.

La Justicia procesó con prisión al menor de ellos y el otro quedó en libertad.



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