Un policía evitó robo a supermercado tras tiroteo con delincuentes

Cinco delincuentes llegaron en un auto a un supermercado y dos de ellos bajaron encapuchados y armados en dirección a la entrada del local. Un policía se tiroteó con ellos y uno de ellos fue herido, mientas que el resto escapó.

En la tarde de este domingo cinco hombres llegaron en un auto a un supermercado ubicado en Martín Fierro y Coronel Lucas Píriz (Larrañaga). Dos de ellos estaban encapuchados y bajaron armados del vehículo.

En ese momento, cuando los delincuentes estaban por ingresar al comercio, un policía que trabaja en el lugar les dio la voz de alto y recibió como respuesta varios disparos de uno de los encapuchados.

El efectivo policial también disparó e hirió a uno de los hombres. El otro volvió al auto y escapó junto al resto.

El delincuente herido es un joven de 20 años que fue trasladado a un centro de salud, donde fue diagnosticado con tres impactos de bala en el pecho y en el muslo.

Se enteró a la Justicia competente, mientras el hombre permanece internado y con custodia policial y se intenta encontrar a los otros delincuentes.



montevideo