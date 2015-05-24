Un muerto y un herido por venta de drogas

La Policía investiga el asesinato de un anciano en un confuso hecho ocurrido la noche del viernes en la zona de Nuevo París en el que también fue herido un hombre de 24 años.

Durante una recorrida por la zona, un móvil policial encontró a un hombre tirado sobre una moto, en la esquina de Emancipación y Aldao. La ambulancia de una emergencia médica corroboró el fallecimiento del hombre, que presentaba un disparo en el tórax, además de abundante sangrado.

Paralelamente, los efectivos que estaban en el lugar del crimen recibieron información de que un joven de 24 años ingresaba a un centro médico cercano, con una herida en la pierna.

En principio los investigadores sospecharon que se encontraban ante una rapiña, pero luego, tras algunas indagatorias descubrieron que había temas vinculados a drogas en el ataque que sufrieron ambas personas.

Las indagatorias no han arrojado resultados definitivos, aunque según informaron desde Jefatura, se está tras los pasos del autor de este crimen.

Asesinato.

En la zona de Manga, otras dos personas fueron encontradas sin vida y con disparos de armas de fuego. Según indicaron fuentes de la investigación, la muerte de ambos —una pareja que vivía en una vivienda de Soledad y Capitán Lacoste— se dio tras una discusión.

Según las pericias realizadas por los investigadores, el hombre disparó en la nuca a la mujer y luego se disparó en la sien, falleciendo de forma instantánea.

Durante las indagatorias policiales, se informó que la pareja tenía problemas de relacionamiento desde hacía varios años, aunque nunca hubo denuncias.

En Nuevo París