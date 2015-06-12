Tiroteo entre policías y ladrones, y un repartidor herido en Carrasco

Minutos antes de las 7 de la mañana, cuatro hombres con pistolas 9 milímetros y gorros de lana intentaron robar a un repartidor de cigarrillos en Portones de Carrasco.



A las 6:45 de la mañana, cuatro hombres intentaron robar a un repartidor de cigarrillos que descargaba mercadería en la intersección de las calles Sara de Ibáñez y Emilio Oribe, a dos cuadras de Portones de Carrasco.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo a El País, los delincuentes eran cuatro y se desplazaban en un auto, con el cual se cruzaron por detrás de la camioneta de la víctima para intentar encerrarlo. Pero el hombre realizó una maniobra y logró subir con el vehículo a la vereda y escapar.

No le robaron nada, pero antes de irse los delincuentes dispararon entre cuatro y cinco veces, según el testimonio del trabajador a la Policía.

El hombre se sintió herido recién al llegar a la rotonda de avenida Italia y Bolivia. Uno de los disparos lo había herido en el brazo izquierdo.

Los hombres tenían pistolas 9 milímetros y gorros de lana, según informa Subrayado.

Minutos más tarde, un policía en la rambla de Carrasco vio pasar un auto igual al utilizado e intentó detenerlos. Allí comenzó un tiroteo y el policía en su auto personal comenzó a perseguir a los ladrones. En Arocena y Otero, no pudo continuar siguiéndoles el paso.

Subrayado informa que el policía aseguró creer que al menos uno de los ladrones está herido como consecuencia de sus disparos.

Al momento se trabaja en un operativo conjunto de las policías de Canelones y Montevideo y se dispuso el cierre del límite departamental.

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