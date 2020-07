A pedido de Lacalle: aumentarán frecuencias y habrá tapabocas para entregar en ómnibus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte, se reunió este lunes a la mañana en la Torre Ejecutiva y reconoció que a pedido de Presidencia aumentarán las frecuencias en las horas pico para ayudar al distanciamiento social en ómnibus.

"La Cámara de Transporte vino hoy convocada por el Poder Ejecutivo donde el secretario Álvaro Delgado nos transmitió la preocupación del presidente de la República por dos temas: aumento de frecuencias en algunas horas pico que se nota que hay más gente que lo que el sentido común indica y el tema sanitario. Lo más importante a lo largo de la conversación se transformó en el tema sanitario", valoró.

A pesar de que señaló que en "el transporte va a ser muy difícil que se pueda cumplir en un 100% la distancia social", dijo: "Lo vamos a hacer. Vamos a aumentar frecuencias a partir del 3 de agosto. Es un tema que ya venimos trabajando con autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM)".



Salgado indicó además: "En donde podemos trabajar y dar algún paso más es en el tema sanitario".



"Vamos a tratar de dar algún paso más. Se va a sumar información y comunicarle al pasajero la obligatoriedad del uso del tapabocas. La gente ha avanzado hasta un 97% en el uso del tapabocas, pero tenemos que apostar a que ese 3% también lo use", puntualizó.



"Vamos a cambiar la estrategia de entrega de tapabocas. No solamente se va a hacer en paradas, si no que el personal del ómnibus va a tener tapabocas para entregarle al pasajero que no tiene o se olvida", agregó.



Pese a ello aclaró que los funcionarios tendrán "un rol más activo, pero en carácter de exhortación" y no de fiscalización.



Por otra parte, Salgado también subrayó que trabajarán con la aplicación Coronvirus UY. "Haremos una campaña de concientización para que además de que lo tenga el personal lo tenga también el pasajero".